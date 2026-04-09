Ricardo Biasotti destrozó a Andrea del Boca por la crianza de Anna Chiara

Ricardo Biasotti fue entrevistado en el programa de Moria Casán, en El Trece , y habló sin vueltas y con contundencia sobre el conflicto que mantiene desde largos hace años con Andrea del Boca por Anna Chiara, la hija de ambos.

“Ella fue un instrumento. Fue usada”, afirmó sobre el rol de su propia hija. Y lanzó: “Andrea tenía mucha facilidad para interpretar un papel de ficción, un personaje. Imaginate lo mismo pero con una nena tan chiquita, que está creciendo, que tiene un cerebrito que absorbe absolutamente todo, tan permeable”.

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“Una nena que no tiene a su papá del otro lado para contrarrestar. Ella lo tuvo hasta los 9 años, porque yo hablaba con Anna y le preguntaba ‘¿a vos te hablan mal de papá en casa?’. Ella me decía ‘mucho no te quieren en mi casa’. Pobrecita”, explicó Ricardo Biasotti.

Ricardo Biasotti también se refirió a la dinámica que mantuvo durante la infancia de Anna Chiara , en otros tiempos, en referencia a la crianza compartida con Andrea del Boca .

“Mientras yo estuve presente en su vida podía contrarrestar con la realidad, estaba conmigo y tenía momentos alegres, sabía que yo era una persona normal, que teníamos una familia normal. Cuando dejé de verla ahí ya no había otra realidad”, afirmó.

image Andrea del Boca y su hija Anna Chiara.

También se refirió a su situación actual tras ser sobreseído en la causa por abuso sexual iniciada por su hija, Anna Chiara, la hija que tuvo con la ex Gran Hermano Generación Dorada.

Para el empresario, la resolución de la justicia no fue una sorpresa y sostuvo que fue el cierre necesario para una historia que, según él, estuvo viciada desde el comienzo.

“Fue una denuncia orquestada y sin ningún tipo de sustento”, aseguró Ricardo Biasotti mientras recordaba el inicio de los conflictos legales con la actriz.