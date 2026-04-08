miércoles 08 de abril de 2026
Escribinos
8 de abril de 2026
Raro todo.

Con qué extraño nombre internaron a Andrea del Boca tras su caída en Gran Hermano Generación Dorada

Contaron detalles sobre la salud de Andrea del Boca, luego de la terrible caída que sufrió en la casa de Gran Hermano Generación Dorada.

Andrea del Boca se accidentó en Gran Hermano.&nbsp;

Andrea del Boca se accidentó en Gran Hermano. 

Se conoció el parte médico de Andrea del Boca luego de la terrible caída que sufrió y que generó su inesperada salida de Gran Hermano Generación Dorada, en Telefe, y también trascendió con qué extraño nombre internaron a la actriz.

Lee además
Andrea del Boca, emocionada. 
Fuerte.

El llanto de Andrea del Boca por el saludo de su mamá de 95 años
La caída de Andrea del Boca en Gran Hermano. 
Susto.

Andrea del Boca salió de la casa de Gran Hermano tras una fuerte caída
Embed

Además, en el informe médico se indicó: “No se reconocen hallazgos en relación a patología traumática”, lo que alimentó aún más las dudas.

Karina Iavícoli sumó que, si bien ingresó por guardia, no hubo cirugía ni sutura, aunque deslizó: “Me dicen que se le habrían movido un par de dientes”.

Pilar Smith aportó una frase que terminó de instalar más dudas sobre lo ocurrido: “Siempre hay misterio alrededor de Andrea”.

image
El parte médico de Andrea del Boca.

El parte médico de Andrea del Boca.

Dudas en la salida de Andrea del Boca

En el programa de América TV, de esta forma, se abrió el interrogante de si fue realmente un accidente de gravedad o podría tratarse de una situación sobreactuada dentro de Gran Hermano Generación Dorada.

La salida de Andrea del Boca de Gran Hermano Generación Dorada sigue generando repercusiones y nuevas versiones que van más allá de lo que se vio al aire. Aunque su abandono se dio tras la fuerte caída que sufrió dentro de la casa, en las últimas horas surgieron detalles que complejizan el panorama.

Temas
Seguí leyendo

El llanto de Andrea del Boca por el saludo de su mamá de 95 años

Andrea del Boca salió de la casa de Gran Hermano tras una fuerte caída

Se confirmó que pasará con Andrea del Boca en GH tras su terrible caída

Quiénes fueron los tres salvados en GH y cómo quedó la placa

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
César Fioravanti, recordado artista.  video
Luz, cámara, acción.

Estrenan un documental sobre la vida de César Fioravanti

Las más leídas

Te Puede Interesar

Consignas con pedido de justicia durante el juicio en los Tribunales de Lomas.
A la espera.

La desilusión de la familia de "Osita" por la extensión del juicio por abuso sexual