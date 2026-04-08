Con qué extraño nombre internaron a Andrea del Boca tras su caída en Gran Hermano Generación Dorada

Se conoció el parte médico de Andrea del Boca luego de la terrible caída que sufrió y que generó su inesperada salida de Gran Hermano Generación Dorada , en Telefe, y también trascendió con qué extraño nombre internaron a la actriz.

Susto. Andrea del Boca salió de la casa de Gran Hermano tras una fuerte caída

Fuerte. El llanto de Andrea del Boca por el saludo de su mamá de 95 años

Además, en el informe médico se indicó: “No se reconocen hallazgos en relación a patología traumática”, lo que alimentó aún más las dudas.

Karina Iavícoli sumó que, si bien ingresó por guardia, no hubo cirugía ni sutura, aunque deslizó: “Me dicen que se le habrían movido un par de dientes”.

Pilar Smith aportó una frase que terminó de instalar más dudas sobre lo ocurrido: “Siempre hay misterio alrededor de Andrea”.

image El parte médico de Andrea del Boca.

Dudas en la salida de Andrea del Boca

En el programa de América TV, de esta forma, se abrió el interrogante de si fue realmente un accidente de gravedad o podría tratarse de una situación sobreactuada dentro de Gran Hermano Generación Dorada.

La salida de Andrea del Boca de Gran Hermano Generación Dorada sigue generando repercusiones y nuevas versiones que van más allá de lo que se vio al aire. Aunque su abandono se dio tras la fuerte caída que sufrió dentro de la casa, en las últimas horas surgieron detalles que complejizan el panorama.