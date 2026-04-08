Con qué extraño nombre internaron a Andrea del Boca tras su caída en Gran Hermano Generación Dorada

Se conoció el parte médico de Andrea del Boca luego de la terrible caída que sufrió y que generó su inesperada salida de Gran Hermano Generación Dorada, en Telefe, y también trascendió con qué extraño nombre internaron a la actriz.
Contaron detalles sobre la salud de Andrea del Boca, luego de la terrible caída que sufrió en la casa de Gran Hermano Generación Dorada.
Se conoció el parte médico de Andrea del Boca luego de la terrible caída que sufrió y que generó su inesperada salida de Gran Hermano Generación Dorada, en Telefe, y también trascendió con qué extraño nombre internaron a la actriz.
Según contaron en LAM, Andrea del Boca fue registrada en el centro de salud con un nombre llamativo: “María del B”. “Así la internaron”, precisó Ángel de Brito.
Además, en el informe médico se indicó: “No se reconocen hallazgos en relación a patología traumática”, lo que alimentó aún más las dudas.
Karina Iavícoli sumó que, si bien ingresó por guardia, no hubo cirugía ni sutura, aunque deslizó: “Me dicen que se le habrían movido un par de dientes”.
Pilar Smith aportó una frase que terminó de instalar más dudas sobre lo ocurrido: “Siempre hay misterio alrededor de Andrea”.
En el programa de América TV, de esta forma, se abrió el interrogante de si fue realmente un accidente de gravedad o podría tratarse de una situación sobreactuada dentro de Gran Hermano Generación Dorada.
La salida de Andrea del Boca de Gran Hermano Generación Dorada sigue generando repercusiones y nuevas versiones que van más allá de lo que se vio al aire. Aunque su abandono se dio tras la fuerte caída que sufrió dentro de la casa, en las últimas horas surgieron detalles que complejizan el panorama.