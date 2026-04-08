Estrenan un documental sobre la vida de César Fioravanti

“Dinamogramas, el arte de la memoria” es el documental dirigido por la realizadora Andrea Schellemberg que se centra en la recodada figura de César Fioravanti , el fallecido artista plástico, escultor y pintor quien fuera además un destacado vecino de Temperley.

El documental sobre César Fioravanti se podrá ver en el Centro Cultural Recoleta , con funciones todos los jueves de abril a las 18, con entrada gratuita.

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“Fue un artista plástico de nuestro Distrito, también fue una personalidad que formó a muchos artistas de la zona. Colabora en la formación de otros”, cuenta Verónica Randi, directora de Políticas Socioculturales del Municipio de Lomas de Zamora , a La Unión .

Amiga de la familia del artista, recuerda algunos contactos me mantuvo con él: “Recuerdo que en el 2019 lo fuimos a visitar con Matías Gasparrini y se le puso el nombre de César Fioravanti al foyer del Teatro del Municipio. Hizo muchas muestras y siempre tan trabajador. En ejemplo de cómo debe de ser un artista”.

“El documental es una maravilla. Cuenta la historia de una persona, de la Argentina y del barrio. La directora cuanta como César vivió la pandemia siendo un adulto mayor y refleja la comunidad de Lomas de Zamora”, apunta.

La figura de César Fioravanti, en las escenas de un documental

Las escenas muestras a César Fioravanti, un escultor y pintor de 87 años que vive en Temperley. Es un adulto mayor que, frente a la situación de pandemia y su posible apertura, intenta preparar una muestra junto a otros artistas de su generación.

El artista intenta mantener a raya a la muerte que, en ese tiempo, cuando el virus tuvo al mundo de rodillas, se le hizo inminente. Por eso trabaja gran parte del día, proyecta y realiza sus obras y piensa en una muestra grupal para cuando la pandemia haya quedado atrás. Sus obras más disruptivas son los Dinamogramas.

Su enorme productividad, el despliegue de su talento a lo largo de los años, la particular narrativa donde detiene en arte su mirada, contrasta con su cuerpo y su voz, que develan el tiempo que lleva en este mundo.

image Un documental sobre César Fioravanti.

César Fioravanti no tiene intenciones de comprometerse con la memoria, con la historia que lo rodea, habla de los acontecimientos sociales desde sus obras artísticas, como una acción instintiva, como un acto primario, no para cambiar el mundo sino, más bien, para dar cuenta de su existencia en un lapso que atravesó casi dos medios siglos.

El protagonista principal de este documental es César Ariel Fioravanti. Pero lo rodean otros, como Walter Fioravanti (su hijo), y sus amigos a quienes invita a realizar una muestra colectiva, Leo Vinci (escultor), Elsa Mareque (dibujante) y Mauricio Schvarzman (grabador).

También está junto a él su ayudante, Florencia Ángel, y su amigo más joven, el artista plástico y dibujante Damián Calvis, que le dedicó un retrato.