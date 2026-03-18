"Yo Sandro, la película", un documental íntimo, regresa a Cine.ar

Sandro, ídolo de América.

“Yo Sandro, la película” es un documental dirigido por Miguel Mato que muestra la historia de vida del gran ídolo musical de Roberto Sánchez, con una reconstrucción de recuerdos de su niñez, familia y amigos. Podrá verse en la pantalla de Cine.ar.

Esta producción centrada en la vida de Sandro, estrenada en 2018, se podrá ver nuevamente este miércoles a las 18 y también el jueves a las 6 y a las 12.

Embed Además de Sandro, aparecen en escena Daniel Valenzuela, Carlos Portaluppi y Celeste Gerez, más la participación especial de Lucecita Benítez y el Puma Rodríguez.

La vida íntima de Sandro, en imágenes Guiada por la voz del mismísimo Sandro, la cámara de Miguel Mato reconstruye los recuerdos de la niñez, familia y amigos de “el pibe de barrio” fanático de Elvis Presley que devino ídolo de todo un país.

image El cruce milagroso entre una historia de vida y una realidad que desborda todo cauce imaginable. Documental sobre el célebre cantante y actor argentino Sandro. Un pibe de barrio transformado en ídolo musical solo comparable al mismísimo Elvis Presley, quien fue, a su vez, su ídolo.

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