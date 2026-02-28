Un documental que muestra el legado de Pappo llega a los cines

Documental sobre Pappo.

“Algo ha cambiado: un viaje quijotesco al Pappo’s Blues”, un documental de Sergio “Chapete” Bonacci Lapalma, inicia su estreno nacional luego de su exitoso paso por el BAFICI 2025 y en la antesala de un nuevo aniversario del nacimiento de Pappo.

El estreno coincide con una fecha cargada de simbolismo: la semana del 10 de marzo, en el marco del Día Nacional del Guitarrista y del aniversario del nacimiento de Pappo, figura fundacional del blues y el rock argentino.

Embed “Algo ha cambiado” no es solo un documental: es una road movie emocional, una travesía quijotesca que rastrea los orígenes del blues en nuestro idioma y tiende un puente cultural entre el sur de Estados Unidos y La Paternal, entre el Mississippi y Buenos Aires.

Homenaje a Pappo y Deacon Jones La película rinde homenaje al legendario organista estadounidense Melvyn “Deacon” Jones , hermano musical de Pappo y figura clave en la historia del blues, construyendo un relato sensible sobre la hermandad, la identidad, la memoria y la música como lenguaje universal.

image Documental sobre Pappo. El proyecto comenzó hace más de una década, cuando Sergio “Chapete” Bonacci Lapalma entrevistó a Deacon y a Pamela Stovall-Hill . Tras el fallecimiento del músico, el director asumió una promesa: llevar su historia de regreso a la Argentina, el país que Deacon soñaba volver a pisar, para reencontrarse con su “blues brother”.

Compartí esta nota en redes sociales:









Temas Pappo

Documental

Rock