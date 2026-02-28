sábado 28 de febrero de 2026
Escribinos
28 de febrero de 2026
Que sea rock.

Un documental que muestra el legado de Pappo llega a los cines

Se trata de “Algo ha cambiado”, un documental que se estrenará en las salas en antesala de un nuevo aniversario del nacimiento de Pappo.

Documental sobre Pappo.&nbsp;

Documental sobre Pappo. 

“Algo ha cambiado: un viaje quijotesco al Pappo’s Blues”, un documental de Sergio “Chapete” Bonacci Lapalma, inicia su estreno nacional luego de su exitoso paso por el BAFICI 2025 y en la antesala de un nuevo aniversario del nacimiento de Pappo.

Lee además
Homenaje: Laura Pausini rindió tributo a Fito Páez con un clásico del rosarino.
Qué onda.

El rockero homenaje de Laura Pausini a Fito Páez
La formación actual de Sex Pistols. 
No paran.

Sex Pistols, íconos del punk rock, celebran el 50 aniversario de "Anarchy in the UK"
Embed

“Algo ha cambiado” no es solo un documental: es una road movie emocional, una travesía quijotesca que rastrea los orígenes del blues en nuestro idioma y tiende un puente cultural entre el sur de Estados Unidos y La Paternal, entre el Mississippi y Buenos Aires.

Homenaje a Pappo y Deacon Jones

La película rinde homenaje al legendario organista estadounidense Melvyn “Deacon” Jones , hermano musical de Pappo y figura clave en la historia del blues, construyendo un relato sensible sobre la hermandad, la identidad, la memoria y la música como lenguaje universal.

image
Documental sobre Pappo.

Documental sobre Pappo.

El proyecto comenzó hace más de una década, cuando Sergio “Chapete” Bonacci Lapalma entrevistó a Deacon y a Pamela Stovall-Hill .

Tras el fallecimiento del músico, el director asumió una promesa: llevar su historia de regreso a la Argentina, el país que Deacon soñaba volver a pisar, para reencontrarse con su “blues brother”.

Temas
Seguí leyendo

El rockero homenaje de Laura Pausini a Fito Páez

Sex Pistols, íconos del punk rock, celebran el 50 aniversario de "Anarchy in the UK"

Ricky Martin vuelve a la Argentina: cuándo se venden las entradas

Netflix confirmó qué figuras se suman a la tercera temporada de Merlina

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Mauricio Macri y Juliana Awada con el el Rey de España. 
Son rumores.

Qué dijo Juliana Awada sobre los rumores de romance con Felipe VI

Las más leídas

Te Puede Interesar

Documental sobre Pappo.  video
Que sea rock.

Un documental que muestra el legado de Pappo llega a los cines