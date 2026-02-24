Sex Pistols, íconos del punk rock, celebran el 50 aniversario de "Anarchy in the UK"

La legendaria banda británica Sex Pistols, íconos del punk rock , anunció que realizará a finales de este año una gira por los escenarios de Irlanda y el Reino Unido para conmemorar el 50 aniversario de su clásico “Anarchy in the UK”.

El grupo ofrecerá cinco conciertos sin su carismático líder Johnny Lydon, pero sí se subirán al escenario los otros tres miembros fundadores: el guitarrista Steve Jones, el batería Paul Cook y el bajista Glen Matlock, reemplazado por Sid Vicius a principios de 1977.

La gira conmemorativa "Anarchy in the UK" arrancará en Dublín el próximo 7 de diciembre y seguirá en las ciudades escocesas de Edimburgo y Glasgow, hasta concluir con dos citas el 18 y 20 de ese mismo mes en Londres.

Formado en 1975, Sex Pistols debutaron con “Anarchy in the UK” en noviembre de 1976, en un periodo de tensiones sociales y económicas en el Reino Unido en el que el punk rock se erigió como el género protesta por excelencia , con letras controvertidas contra la monarquía o la clase política.

El sencillo alcanzó el puesto 38 de la lista británica de éxitos y fue después incluido en “Never Mind the Bollocks, Here's the Sex Pistols” (1977), el único álbum de estudio de la banda, considerada como una de las más influyentes en la historia del punk rock.

image Sex Pistols, pioneros del punk rock.

Sex Pistols se separaron en 1978 y Lydon, también conocido como Johnny Rotten, no detuvo su marcha y fundó el mítico grupo PiL (Public Image Ltd).

Los cuatro miembros originales volvieron a tocar como los Pistols en 1996, en 2002-2003, en 2007-2008 y, de nuevo, en 2024, si bien Lydon abandonó definitivamente la formación el pasado año, tras enfrentarse a sus compañeros en los tribunales para impedir el uso de algunas canciones en un documental de Disney + sobre el grupo.