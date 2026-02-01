domingo 01 de febrero de 2026
No para.

Robbie Williams superó un récord que tenían Los Beatles

Con su nuevo disco, Robbie Williams llegó a superar una marca en la historia del rock que tenían Los Beatles en los rankings históricos del Reino Unido.

El cantante británico Robbie Williams no para y ahora hizo historia en el Reino Unido al superar en la historia del rock a Los Beatles con más álbumes que llegaron al número uno de las listas de éxitos del país, según lo anunció la Official Charts Company.

Los número uno de Robbie Williams

Entre los discos de número uno de Robbie Williams se incluyen 'Life Thru A Lens' (1997), 'I've Been Expecting You' (1998), 'Sing When You're Winning' (2000), 'Escapology' (2002), 'Intensive Care' (2005), 'Take The Crown' (2012), 'The Heavy Entertainment Show' (2016), 'XXV' (2022) o 'Better Man' (2025). Solo su disco “Reality Killed The Video Star”, de 2009, no llegó al primer puesto, alcanzando el número dos.

image
El último disco de Robbie Williams.

El último disco de Robbie Williams.

"Britpop es el disco que siempre quise hacer y ver que se convierte en mi decimosexto álbum número uno significa todo para mí", declaró Robbie Williams a la Official Charts Company, que recopila la lista oficial.

"Gracias a todos los fans que me han apoyado en cada paso; habéis hecho realidad mis sueños", afirmó, para reconocer que "nunca habría que esto fuera posible" cuando comenzó su carrera con la banda Take That en 1990.

