Tango, salud y encuentros en el Centro Nuestra Amistad de Lomas de Zamora

El Centro de Jubilados Nuestra Amistad de Lomas ya trabaja para estar, durante el 2026, cerca de los vecinos.

El Centro de Jubilados Nuestra Amistad de Lomas de Zamora ya proyecta lo que será un 2026 repleto de actividades: la comisión directiva informó que durante febrero están a disposición clases de tango con milonga y adelantó que pronto comenzará la atención de la doctora de PAMI. Asimismo, reveló que ya planean las vueltas de las mateadas, pensadas para marzo.

Norberto Giambuzzi , presidente del Centro de Jubilados Nuestra Amistad, charló con el Diario La Unión de Lomas de Zamora y contó que todos los viernes se llevan a cabo, en la sede de la institución (Díaz Vélez 368) clases de tango gratuitas y milongas a una suma módica de $5 mil.

La clase de tango da inicio a partir de las 19: allí, los socios y vecinos que asisten pueden practicar coreografías y aprender nuevos pasos del 2x4. Una vez culminada la clase, cerca de las 21, la pista se abre para la milonga propiamente dicha, a puro baile y música en pleno centro de Lomas.

“El tango no tuvo parate, estuvo a disposición en enero y seguirá todo febrero. Es una actividad a la cual le va muy bien y tiene la aceptación de los vecinos, eso nos pone muy contentos como institución”, aseguró Giambuzzi, que aprovechó la oportunidad para invitar a todos los lomenses a ser parte de las jornadas culturales.

Aprovechando la ocasión, Norberto anticipó que el próximo lunes 9 de febrero volverá a abrir la administración (martes y jueves, de 15 a 17) para consultas, mientras que el viernes 20 del mismo mes ya estará a disposición la doctora de cabecera de PAMI (martes y viernes), quien atenderá a socios y vecinos de la zona que requieran asistir a una consulta médica.

“El 2026 será un año cargado de actividades. Ya estamos pensando en la vuelta de las mateadas, que tanto éxito tienen en nuestra sede: la primera del año va a ser en marzo y ojalá contemos con la presencia de muchos más vecinos”, concluyó Giambuzzi.