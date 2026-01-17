La Plaza San Martín de Turdera se llena de tango con una milonga al aire libre

El evento, a la gorra, se hace en la Plaza San Martín de Turdera.

Una nueva milonga al aire libre es la propuesta del profesor Martín Risoli, quien invitó a todos los vecinos a disfrutar de un encuentro a la gorra en Turdera. Este sábado, la Plaza San Martín se llenará de música y baile, donde los amantes del tango aprovecharán para deleitarse con grandes clásicos del género nacional.

Risoli, quien está a cargo de la organización del evento junto a su colega Silvia Barba, habló con el Diario La Unión e indicó que la jornada recreativa comenzará a partir de las 18.30 en el espacio público que se encuentra ubicado en la intersección de las calles Suipacha y Zapiola.

Turdera, a pura clase y milonga Una clase de tango, a cargo de Martín (quien tiene una experiencia de más de cuatro décadas enseñando 2x4), será el puntapié inicial del evento que está pensado para el disfrute de los adultos. Allí, tanto los aficionados como los ya avanzados podrán aprovechar el espacio que brinda la Plaza San Martín para pulir distintas coreografías de baile.

Inmediatamente culminada la clase (aproximadamente a las 19), se llevará a cabo la milonga familiar propiamente dicha. El tango predominará en el cielo turderense, aunque también habrá tiempo para disfrutar de grandes clásicos del folklore, el rock, la cumbia, el cuartero y el paso doble, entre otros ritmos.

b4463220-10d7-4c89-b797-414f339d3878 La milonga en Turdera está abierta para todos los vecinos del distrito. Tanto la clase como la milonga son a la gorra: el aporte de los asistentes es fundamental para sostener la actividad, ya que los fondos siempre son invertidos para mejorar el equipamiento o incluso para invitar a artistas o profesores de la zona, para que la experiencia cultural sea más completa y atractiva. Los vecinos de Lomas de Zamora y otros distritos que deseen participar de la jornada simplemente deben acercarse a la hora estipulada, con ganas de bailar y compartir una tarde diferente. La milonga, una vez más, sirve como un motivo de unión para toda comunidad.

