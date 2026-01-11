Vuelve Punto Milonga a Lomas de Zamora: tango, clase y show en el arranque del 2026

El evento es apto para todos los vecinos de Lomas y otros distritos.

Punto Milonga sigue con la acción tanguera en Lomas de Zamora y el próximo sábado 17 de enero hará su primer encuentro del 2026, donde los vecinos podrán aprovechar el espacio para aprender a bailar el género nacional, disfrutar de grandes clásicos y, además, presenciar un show artístico de primer nivel.

El profesor de tango Daniel Cruz , organizador de Punto Milonga , dialogó con el Diario La Unión y explicó que la primera edición del año se hará a partir de las 20 en el Centro Cultural Dorado Arte , que tiene su sede en Días Vélez 76.

La jornada, pensada para jóvenes y adultos amantes del tango , comenzará con una clase de sacada dictada por el propio Daniel, la cual está abierta tanto para principiantes como para avanzados en el género.

Inmediatamente después, cerca de las 21, dará inicio la milonga propiamente dicha: allí, la pista quedará abierta y a disposición de los asistentes para que puedan bailar distintas canciones emblemáticas. DJ Laureano será el encargado de musicalizar la milonga, brindándole un ambiente acorde al espacio.

08aaefea-4d66-4eaa-936c-bd1db5ee6cb6 Los vecinos de Lomas disfrutan de un espacio dedicado a la preservación y difusión del tango.

Como si eso fuera poco, durante la milonga los vecinos de Lomas podrán disfrutar de un show artístico a cargo del grupo “Tangopatía”, el cual está integrado por parejas de bailarines y un cantante. También habrá un buffet a disposición durante la velada y distintos sorteos que se llevarán a cabo entre los presentes. “Arrancar el año rodeado de vecinos y amigos amantes del tango es maravilloso. Ojalá que a lo largo del 2026 más lomenses se sumen a las ediciones para que este género nacional tan querido siga con vida”, deseó Cruz.

Arrancar el año rodeado de vecinos y amigos amantes del tango es maravilloso. Ojalá que a lo largo del 2026 más lomenses se sumen a las ediciones para que este género nacional tan querido siga con vida

Las entradas ya se encuentran a disposición, a un costo de $5.000 (incluye el espectáculo artístico). Los interesados en reservar un ticket se podrán comunicar mediante un mensaje de WhatsApp al siguiente número: 1131727626 (Daniel).