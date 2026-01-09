Finde en Lomas de Zamora: las Guerreras K-Pop, Pablo Lescano y la movida local

Este fin de semana en los distintos espacios de Lomas de Zamora habrá diversas propuestas con las Guerreras K-Pop, Pablo Lescano y Damas Gratis , bandas de rock haciendo tributos y sonando en vivo y shows de humor.

En el Teatro del Municipio de Lomas de Zamora, Manuel Castro 262, el domingo a las 18 irrumpen las “Guerreras K-Pop”, luego del éxito de fin de año, donde más de 1500 vecinos y vecinas disfrutaron las tres funciones realizadas, llega una nueva función.

Para agendar. Don Osvaldo, la banda de Pato Fontanet, regresa a Mar del Plata

Para agendar. Skay Beilinson y los Fakires regresan a Mar del Plata

En el Teatro Urbano de Lomas de Zamora , Frías 1074, el viernes a las 21 llega “Noche de cine de terror al aire libre” , con la proyección de la película “El Conjuro” para verla bajo las estrellas.

El sábado desde las 21 habrá una noche de tributos en El Refugio de Banfield, Maipú 540. B.A. Woman recorrerá los clásicos de The Doors, The Leonnards le rinde homenaje a Lenny Kravitz y Premonición tocará los hits de Credence.

El viernes desde las 23,30 en Auditorio Sur de Temperley, Meeks 1080 llega una nueva edición del “Santo Cumbión”, con Pablo Lescano y Damas Gratis, y otras bandas y Dj´s sonando en vivo.

En El Padilla de Temperley, Meeks 1058, el sábado a las 23,30 arranca una nueva edición de “Cabrona”, una fiesta a puro reggaetón con DJ's en vivo.

En Mandorla Teatro de Temperley, Triunvirato 255, el viernes a las 21 regresa la “Milonga bajo la parra”, con clases se baile, música en vivo y un homenaje a la cantora Elba Berón.

Adrián Stoppelman presenta su nuevo show de humor "Total Anormalidad" el sábado a las 21 en Otro Mundo Teatro de Temperley, Almirante Brown 3589.