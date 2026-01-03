Don Osvaldo, la banda de Pato Fontanet, regresa a Mar del Plata

Don Osvaldo llega a Mar del Plata.

Don Osvaldo regresa a la ciudad de Mar del Plata, la banda de rock comandada por Pato Fontanet dice presente nuevamente en el verano y la esperada cita será el sábado 31 de enero, 21 en el Polideportivo Islas Malvinas.

Don Osvaldo se encuentra realizando una gran gira que tiene como objetivo la presentación de su más reciente material en formato DVD, titulado Zona Liberada, donde se muestran grandes momentos de la carrera de la banda en diferentes escenarios de nuestro país.

Don Osvaldo, la banda de Pato Fontanet, se presenta en Mar del Plata Entre sus presentaciones en este año se destacan los cuatro estadios en el Club Atlético All Boys de la Ciudad de Buenos Aires; dos en el mes de marzo y otras dos en septiembre, ante un total de 80.000 espectadores, además de presentarse por primera vez en las ciudades de Catamarca, Formosa y Ushuaia; mientras que en el exterior realizaron su visita anual a Uruguay, su tercer paso por España y su regreso a Paraguay.

Don Osvaldo es la continuación de la historia artística de Pato Fontanet, líder de Callejeros hasta 2010, momento en el cual el proyecto reencarnó en Casi Justicia Social, para terminar de consolidarse como Don Osvaldo, desde septiembre de 2014.

image Don Osvaldo, Mar del Plata. Toda la info de Don Osvaldo en Mar del Plata Entradas a la venta por sistema EdenEntradas Puntos de venta físicos: Capital: Rivadavia Rock: Av. Rivadavia 8705 Casa Fama: Av. Eva Perón 5438 Disqueria RGS: Av. Corrientes 5233 Ossiris: Av. Gaspar Campos 5204 (José C. Paz) Mar del Plata: Rip Curl: San Lorenzo 1281. Lunes a sábado de 10:00 a 17:00 Hs Comprando tus entradas con tarjetas del Banco Provincia tenés cuatro cuotas sin interés

