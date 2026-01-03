sábado 03 de enero de 2026
Escribinos
3 de enero de 2026
Para agendar.

Don Osvaldo, la banda de Pato Fontanet, regresa a Mar del Plata

Don Osvaldo, la banda que lidera Pato Fontanet, vuelve en enero a la ciudad de Mar del Plata para tocar en el Polideportivo Islas Malvinas.

Don Osvaldo llega a Mar del Plata.&nbsp;

Don Osvaldo llega a Mar del Plata. 

Don Osvaldo se encuentra realizando una gran gira que tiene como objetivo la presentación de su más reciente material en formato DVD, titulado Zona Liberada, donde se muestran grandes momentos de la carrera de la banda en diferentes escenarios de nuestro país.

Lee además
Teatro inmersivo en Mar del Plata. 
No te lo pierdas.

Enigmax, el fenómeno del teatro inmersivo, llega a Mar del Plata
Skay en Mar del Plata. 
Para agendar.

Skay Beilinson y los Fakires regresan a Mar del Plata

Don Osvaldo, la banda de Pato Fontanet, se presenta en Mar del Plata

Entre sus presentaciones en este año se destacan los cuatro estadios en el Club Atlético All Boys de la Ciudad de Buenos Aires; dos en el mes de marzo y otras dos en septiembre, ante un total de 80.000 espectadores, además de presentarse por primera vez en las ciudades de Catamarca, Formosa y Ushuaia; mientras que en el exterior realizaron su visita anual a Uruguay, su tercer paso por España y su regreso a Paraguay.

Don Osvaldo es la continuación de la historia artística de Pato Fontanet, líder de Callejeros hasta 2010, momento en el cual el proyecto reencarnó en Casi Justicia Social, para terminar de consolidarse como Don Osvaldo, desde septiembre de 2014.

image
Don Osvaldo, Mar del Plata.

Don Osvaldo, Mar del Plata.

Toda la info de Don Osvaldo en Mar del Plata

Entradas a la venta por sistema EdenEntradas

Puntos de venta físicos:

Capital:

Rivadavia Rock: Av. Rivadavia 8705

Casa Fama: Av. Eva Perón 5438

Disqueria RGS: Av. Corrientes 5233

Ossiris: Av. Gaspar Campos 5204 (José C. Paz)

Mar del Plata:

Rip Curl: San Lorenzo 1281. Lunes a sábado de 10:00 a 17:00 Hs

Comprando tus entradas con tarjetas del Banco Provincia tenés cuatro cuotas sin interés

Temas
Seguí leyendo

Enigmax, el fenómeno del teatro inmersivo, llega a Mar del Plata

Skay Beilinson y los Fakires regresan a Mar del Plata

Las Pastillas del Abuelo abren el Vibra Arena en Mar del Plata

Qué extraña golosina vende El Chino Martín Ku de Gran Hermano

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Romina Uhrig, complicada. video
Fuerte.

Romina Uhrig habló sobre sus adicciones tras la salida de Gran Hermano

Las más leídas

Te Puede Interesar

Don Osvaldo llega a Mar del Plata. 
Para agendar.

Don Osvaldo, la banda de Pato Fontanet, regresa a Mar del Plata