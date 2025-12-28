domingo 28 de diciembre de 2025
Enigmax, el fenómeno del teatro inmersivo, llega a Mar del Plata

La productora anuncia su debut en la temporada de verano de Mar del Plata con dos de sus obras de teatro inversivo más aclamadas.

Teatro inmersivo en Mar del Plata.&nbsp;

Se trata de "Quién Asesinó a Beatriz?" y "La Pregunta X". Ambas propuestas se estrenan el viernes 2 de enero de 2026 en el espacio de Crossi, Sucursal Constitución: Av. Constitución 4399, ofreciendo una experiencia teatral única, ideal para vivir en grupo.

La temporada de Mar del Plata cuenta con la Producción Ejecutiva y General de Gastón Fumo. El elenco estable incluye a Martín Quiquisola y Claudia Crocco en ambas obras, con la participación de Gastón Fumo en La Pregunta X. Colaboran Damián Barragán y Elian Nathaniel Amarilla Marín en la técnica.

image
Teatro inmersivo en Mar del Plata: la agenda.

Teatro inmersivo en Mar del Plata

Doble propuesta en Mar del Plata Enigmax trae dos conceptos opuestos, pero igualmente inmersivos, que convierten al público en el protagonista de la función.

"Quién asesinó a Beatriz?" es una propuesta lleva la adrenalina de los juegos de escape al teatro. El público se transforma en un equipo de detectives en vivo, investigando un crimen, interrogando a los sospechosos, descifrando pistas y resolviendo enigmas para develar quién está detrás del misterio de Beatriz. Es un thriller participativo y lleno de tensión.

“La Pregunta X” con un giro hacia la comedia, esta obra es una parodia interactiva de los clásicos programas de concursos de la televisión de los años 60.

Divididos en equipos, los espectadores compiten en una batalla de preguntas y respuestas sobre cultura general, cine y música, en un ambiente de humor, baile y una competencia en vivo.

