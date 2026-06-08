Falleció la actriz María Rosa Fugazot a los 83 años

La actriz María Rosa Fugazot fue encontrada sin vida en su departamento del barrio de Palermo . La artista, de 83 años, había sufrido el año pasado la pérdida de René Bertrand , su único hijo y padre de sus dos nietos.

El periodista Luis Bremer confirmó la noticia en Desayuno Americano, en América TV. "Al parecer, se descompesó en su casa y los vecinos llamaron al 911 pero tristemente, cuando llegó el SAME, ya había fallecido", informó.

Fuerte. El presentimiento de Moria sobre la muerte de María Rosa Fugazot

Su muerte fue constatada durante la noche de este domingo, cuando efectivos de la Comisaría Vecinal 14 A de la Policía de la Ciudad asistieron al edificio ubicado en la calle Güemes al 4700 tras un llamado al 911 por una persona descompensada en el lugar.

En el caso intervienen la Fiscalía Nacional Criminal y Correccional N° 12, a cargo del Dr. Martín Parrando, y la Secretaría del Dr. Leandro Alonso, quienes dispusieron de manera preventiva el inicio de actuaciones bajo la carátula de "averiguación de causales de muerte".

María Rosa Fugazot estaba protagonizando la obra "Viejas chorras" en el Teatro Picadilly junto con Ana Acosta, Cristina Maresca y Cristina Tejedor.

image La actriz con su hijo Rene Bertrand, en una foto de hace unos años.

La trayectoria de la actriz

Hija de María Esther Gamas, actriz, cancionista y vedette argentina, y del cantor y actor uruguayo Roberto Fugazot, María Rosa Fugazot nació el 20 de diciembre de 1942 en la provincia de Buenos Aires, con el arte corriendo por las venas.

Su debut en el escenario fue a la corta edad de 15 años con una comedia, para luego insertarse en el clásico show de revista. A lo largo de su juventud, se consolidó como una de las grandes vedettes y actrices de la época de oro, compartiendo escenarios en el Teatro Maipo y El Nacional junto a Alberto Olmedo, Jorge Porcel y Juan Carlos Calabró.

Además, la artista fue cantante en la orquesta de Eddie Pequenino, donde acompañó a Frank Sinatra Jr. junto a Tomy Dorsey.

Sus papeles en cine y televisión

Con un inicio en el escenario, la actriz desembarcó en la pantalla chica con recordados roles en clásicos de la televisión argentina como "Gerente de familia", "Durmiendo con mi jefe" junto a Guillermo Francella, "Los Roldán", "Amas de casa desesperadas", "Sos mi hombre" y "El Puntero".

En 2012 se consagró ganadora del Martín Fierro de Oro, el galardón mayor de la televisión y la radio elegido por APTRA, por su participación en El Puntero.

En el cine, participó en recordadas películas como “Mi novia el...”, “El rey de los exhortos” y actualmente en “Ningún amor es perfecto”.