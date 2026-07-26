Paramount estrena la película de "Avatar: El Último Maestro del Aire"

Llega "Avatar: El Último Maestro del Aire".

Los fans del universo de Avatar: El Último Maestro del Aire ya tienen una nueva cita marcada en el calendario. Paramount anunció que la nueva película centrada en Aang está disponible en exclusiva a la plataforma, llevando de regreso a uno de los héroes más queridos de la animación.

Bajo el lema “El legado renace”, el servicio de streaming anticipó el regreso del joven Avatar, quien volverá a asumir la misión de proteger el equilibrio del mundo en una nueva historia cargada de aventura, acción y los elementos que convirtieron a la franquicia en un fenómeno global.

Así es la nueva película La nueva película, basada en la serie animada creada por Michael Dante DiMartino y Bryan Konietzko, muestra al Avatar Aang, el último Maestro Aire del mundo, descubriendo un poder ancestral que podría salvar a su cultura de la extinción.

Con la ayuda de sus amigos, se embarca en una búsqueda global para encontrarlo antes de que caiga en las manos equivocadas y amenace con destruir la paz por la que tanto lo sacrificaron. “Avatar Aang: El último maestro” del aire fue dirigida por Lauren Montgomery y codirigida por Steve Ahn y William Mata.

Se estrena en Paramount. Entre los productores se encuentran Latifa Ouaou, Maryann Garger, Bryan Konietzko y Michael Dante DiMartino. El guión fue escrito por Tim Hedrick y Christopher Yost, con historia de Bryan Konietzko, Michael Dante DiMartino, Tim Hedrick y Kenneth Lin.

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