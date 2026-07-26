Talleres de Escalada busca el liderazgo ante un Laferrere que quiere entrar a zona de Reducido

Talleres de Escalada busca un triunfo que lo deposite como líder de la Primera B.

Talleres de Escalada se juega la gran chance de quedar como único líder de la Primera B este domingo desde las 15 cuando visite a Laferrere . En un encuentro correspondiente a la fecha número 27, el equipo dirigido por Lucas Licht jugará sabiendo todos los resultados de la fecha y con esa ventaja tiene la gran oportunidad de ser puntero.

Este domingo, el Estadio Ciudad de Laferrere será el escenario de un choque de planetas entre dos realidades competitivas pero con un mismo objetivo: asegurar los tres puntos para prenderse definitivamente en la conversación grande del ascenso.

Triunfo clave. Talleres de Escalada le ganó a Brown de Adrogué sobre el final y quedó a un punto del líder

Es que con los empates de Arsenal ante Deportivo Armenio y de Excursionistas ante Flandria, ahora Talleres de Escalada suma 49 puntos y en caso de ganar como visitante ante Laferrere va a quedar como único líder del torneo. Una chance que no puede dejar escapar.

Talleres de Escalada , llega a La Matanza en una posición de privilegio. Con 49 puntos acumulados, producto de 14 victorias, 7 empates y 5 derrotas, el equipo dirigido por Lucas Licht es uno de los animadores de la competencia y después del último triunfo sobre Brown de Adrogué por 1 a 0 pretende seguir escalando hacia la cima de la tabla de posiciones.

Por el lado del dueño de casa, Deportivo Laferrere atraviesa un gran momento anímico y futbolístico. El "Verde" viene de hilvanar dos triunfos consecutivos (1-0 ante Brown de Adrogué y 2-0 frente a Ituzaingó), posicionándose firmemente en el décimo puesto con 38 unidades. Esta racha positiva le permite a Laferrere quedar a tiro de la zona de Reducido. En caso de ganarle a Talleres de Escalada, el conjunto del Oeste ingresaría dentro de los clasificados.

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El último antecedente entre Talleres de Escalada y Deportivo Laferrere

El último partido disputado fue el pasado 15 de marzo por la sexta fecha de la primera rueda. En dicha ocasión, los de Escalada se impusieron por 2 a 0 con goles de Fernando Enrique e Ignacio Colombini. Ahora, Talleres de Escalada buscará otro triunfo para subirse a la punta del campeonato.

Probables formaciones

Deportivo Laferrere: Tiago Libares; Benjamín Portillo, Diego Solís, Ignacio Cavoret, Lautaro Mamani; Nicolás Vivas, Emanuel Trejo, Fernando Ortiz, Alejandro Benítez; Franco Romero y Jonatan Morán. DT: César Monasterio.

Talleres de Escalada: Mauro Casoli; Sebastián Gallardo, Mateo Del Pino, Nicolás Malvacio, Bazzi; Federico Versaci, Pablo Cortizo, Claudio Mosca, Isaías Ciavarelli; Matías Samaniego y Leonel Barrios. DT: Lucas Licht.

Hora: 15.00

Estadio: Ciudad de Laferrere

Árbitro: Mariano Negrete

TV: LPF Play