En un duelo de animadores, Los Andes quiere pisar fuerte ante Deportivo Madryn

Los Andes y Deportivo Madryn se vuelve a ver tras el polémico partido en la Patagonia.

Los Andes afrontará este domingo un partido importante ante Deportivo Madryn en el estadio Eduardo Gallardón por la fecha 22 de la Primera Nacional. El encuentro arrancará a las 15, contará con el arbitraje de Gonzalo Pereira y será televisado por LPF Play.

El Milrayitas es uno de los animadores de la zona A y es lo que tendrá que ratificar ante el conjunto de la Patagonia, que fue justamente el que le cortó el invicto hace algunas semanas atrás, para mantenerse en los primeros puestos. La visita, en tanto, buscará dar el golpe con el objetivo de afianzarse en zona de Reducido.

Una de las particularidades que tendrá este compromiso es que ambos llegarán bastante descansados, debido a que ninguno tuvo acción por la fecha 21. Sus respectivos compromisos fueron postergados por la llegada de la Selección Argentina tras el subcampeonato en el Mundial 2026. Por eso, al tener un partido menos, ambos necesitan ganar para no quedar relegado.

En cuanto al equipo, Los Andes tendrá una baja: Julián Navas llegó a la quinta amarilla y deberá purgar una fecha de suspensión. Ante esto, Leonardo Lemos baraja dos opciones: Brian Leizza o Gabriel Carrasco. Si juega Leizza, Julián Rodríguez Vuotto se ubicaría como lateral derecho. El resto del equipo sería el mismo que le ganó por 3 a 1 a Cuidad de Bolívar.

Estos son los convocados para enfrentar a Deportivo Madryn en el Estadio Eduardo Gallardón.#VamosMilrayitas

pic.twitter.com/Bfh5IyQGF7 — Club Los Andes (@clublosandes) July 26, 2026 Del lado de Deportivo Madryn, el entrenador Luis García tampoco realizaría grandes cambios respecto al equipo que remontó un difícil encuentro ante Deportivo Morón en su última presentación en el torneo. Justamente, los dos que pelean por un puesto son lo que marcaron los dos tantos en 2 a 2 en el Oeste. Posibles formaciones de Los Andes y Deportivo Madryn Los Andes: Sebastián López; Leizza o Carrasco, Julián Rodríguez, Daniel Franco, Iván Grance; Matías González, Franco Rodríguez o Sergio Ortiz, Gabriel Cañete, Alex Valdez Chamorro; Facundo Villarreal y Mauricio Asenjo. DT: Leonardo Lemos. Deportivo Madryn: Yair Bonnin; Agustín Sosa, Facundo Giacopuzzi, Claudio Corvalan, Lucas Diarte; Federico Recalde, Marcelo Meli, Nazareno Solís; Machado o Gudiño, Leonardo Marinucci y Luis Silba. DT: Luis García. Horario: 15 hs. Árbitro: Gonzalo Pereira. Estadio: Eduardo Gallardón. Televisación: LPF Play.

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