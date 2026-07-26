domingo 26 de julio de 2026
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26 de julio de 2026
En casa y por un triunfo clave.

En un duelo de animadores, Los Andes quiere pisar fuerte ante Deportivo Madryn

Por la fecha 22 de la Primera Nacional, Los Andes recibe al conjunto del sur con la misión de sumar un triunfo para seguir prendido en la pelea de arriba.

Los Andes y Deportivo Madryn se vuelve a ver tras el polémico partido en la Patagonia.

Los Andes y Deportivo Madryn se vuelve a ver tras el polémico partido en la Patagonia.

Los Andes afrontará este domingo un partido importante ante Deportivo Madryn en el estadio Eduardo Gallardón por la fecha 22 de la Primera Nacional. El encuentro arrancará a las 15, contará con el arbitraje de Gonzalo Pereira y será televisado por LPF Play.

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En cuanto al equipo, Los Andes tendrá una baja: Julián Navas llegó a la quinta amarilla y deberá purgar una fecha de suspensión. Ante esto, Leonardo Lemos baraja dos opciones: Brian Leizza o Gabriel Carrasco. Si juega Leizza, Julián Rodríguez Vuotto se ubicaría como lateral derecho. El resto del equipo sería el mismo que le ganó por 3 a 1 a Cuidad de Bolívar.

Del lado de Deportivo Madryn, el entrenador Luis García tampoco realizaría grandes cambios respecto al equipo que remontó un difícil encuentro ante Deportivo Morón en su última presentación en el torneo. Justamente, los dos que pelean por un puesto son lo que marcaron los dos tantos en 2 a 2 en el Oeste.

Posibles formaciones de Los Andes y Deportivo Madryn

Los Andes: Sebastián López; Leizza o Carrasco, Julián Rodríguez, Daniel Franco, Iván Grance; Matías González, Franco Rodríguez o Sergio Ortiz, Gabriel Cañete, Alex Valdez Chamorro; Facundo Villarreal y Mauricio Asenjo. DT: Leonardo Lemos.

Deportivo Madryn: Yair Bonnin; Agustín Sosa, Facundo Giacopuzzi, Claudio Corvalan, Lucas Diarte; Federico Recalde, Marcelo Meli, Nazareno Solís; Machado o Gudiño, Leonardo Marinucci y Luis Silba. DT: Luis García.

Horario: 15 hs. Árbitro: Gonzalo Pereira. Estadio: Eduardo Gallardón. Televisación: LPF Play.

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