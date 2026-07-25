Lanús le ganó a San Lorenzo y arrancó a paso firme el Torneo Clausura

Lanús derrotó a San Lorenzo en el debut por el Torneo Clausura
Lanús derrotó esta noche 1 a 0 a San Lorenzo en el estadio Ciudad de Lanús-Néstor Díaz Pérez, por la primera fecha del Torneo Clausura 2026, gracias al gol convertido por el colombiano Yoshan Valois a los 20 minutos del segundo tiempo.
Mauricio Pellegrino guardó a varios de los titulares, ya que el próximo miércoles tendrá que cerrar la serie de Copa Sudamericana en la altura de Cusco contra Cienciano (en la ida fue triunfo 2-0).
Uno de los objetivos de Lanús en este segundo semestre, además de llegar lejos en la Copa Sudamericana, título que defiende, y ya sin Copa Argentina, será tener una buena campaña en el Torneo Clausura, en primera instancia para sumar puntos que le aseguren jugar torneos internacionales en 2027.
¡Final del partido: ganó Lanús!
Con gol de Valois, Lanús le ganó a San Lorenzo en un duro partido por la primera fecha del Torneo Clausura y se quedó con tres puntos muy importante para lo que viene.
Otro palo salvó a Lanús en el final
Tras un tiro de esquina sobre los 48 minutos, San Lorenzo se perdió el empate: cabezazo desde el punto penal, atajada de Losada y luego palo. En el rebote, Dejesús pudo rechazar cuando Lorenzón se relamía para anotar.
¿CÓMO, PIPO? ¡INCREÍBLE EL GOL QUE SE PERDIÓ SAN LORENZO SOBRE EL FINAL! El gesto de Gorosito fue claro…ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/WDbB25l1LS— SportsCenter (@SC_ESPN) July 26, 2026
Tiempo cumplido: se adicionaron 5 minutos
Gill salvó a San Lorenzo
Sobre los 42 minutos, y tras un error de Perruzzi, Dylan Aquino probó desde afuera del área y Gill salvó al Ciclón, mandando el balón al córner.
Losada da garantías a Lanús
Sobre los 35 minutos, el arquero respondió bien ante un remate esquinado de Perruzzi desde afuera de área que traía peligro.
¡GOOOOL DE LANÚS!
Sobre los 20 minutos, Yohan Valois recibió dentro del área con espacios y remató fuerte enfrente de Gil para adelantar en el marcador a Lanús.
¡EL PRIMERO DEL GRANA! Valois estaba habilitado, se acomodó y definió para el 1-0 de Lanús ante San Lorenzo.ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/rgbuSOnoBg— SportsCenter (@SC_ESPN) July 26, 2026
¡Arrancó el segundo tiempo!
Lanús y San Lorenzo disputan los últimos 45 minutos
¡Final del primer tiempo!
En un entretenido partido, Lanús y San Lorenzo igualan 0 a 0 al cabo de los primeros 45 minutos.
Gill se lució y evitó el gol de Lanús
El arquero de San Lorenzo respondió bárbaro ante un remate muy complicado de Besozzi dentro del área.
¡Otra vez el palo evitó el gol de San Lorenzo!
El arco de Lanús seguía moviéndose cuando, un minuto más tarde, Alexis Cuello probó desde afuera del área y estrelló nuevamente su remate en el palo.
¡NO SE PUEDE CREER! Segundos después de darle al palo, el remate de Cuello desde afuera del área dio en el TRAVESAÑO.ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/ggBtRuBQBW— SportsCenter (@SC_ESPN) July 26, 2026
Respondió San Lorenzo y el palo salvó a Lanús
Antes de los 15, Gulli recibió con espacios y probó con un remate rasante que complicó a Losada, y en el rebote Cuello remató en el palo.
¡¡MILAGRO EN EL ÁREA DE LANÚS!! Primero Losada le negó el gol a Gulli y en el rebote el PALO evitó el tanto de Cuello para el Ciclón.ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/f6Lda7duB6— SportsCenter (@SC_ESPN) July 26, 2026
Llegó la primera para Lanús
Sobre los 8 minutos, Lanús robó en la salida de San Lorenzo y estuvo cerca del gol. La inició Besozzi con su equipo, la continuó Sepúlveda con un centro rasante, pero Gill se anticipó y le ahogó el grito a Valois.
Arrancó el partido
Lanús y San Lorenzo ya disputan los primeros 45 minutos minutos en la Fortaleza de Guidi y Cabrero.
José Manuel López, otra vez en casa
El "Flaco" López dijo presente en la Fortaleza de Guidi y Cabrero luego de su participación en la Selección Argentina en el Mundial 2026.
El Flaco, en casa José Manuel López, de reciente participación en la Copa del Mundo 2026, está presente en La Fortaleza para ver al Grana en su debut en el Torneo Clausura.Criado en #CabreroYGuidi para ser símbolo del #OrgulloGranate en la Selección Argentina pic.twitter.com/p5et6DP5k3— Club Lanús (@clublanus) July 25, 2026
Formaciones de Lanús y San Lorenzo
Lanús: Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Ronaldo Dejesús, José María Canale, Sasha Marcich; Agustín Cardozo, Felipe Peña Biafore; Lucas Belozzi, Ramiro Carrera, Matías Sepúlveda; Yoshan Valois. DT: Mauricio Pellegrino.
San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Franco Lorenzon, Alejo Córdoba, Mathías De Ritis; Manuel Insaurralde y Gonzalo Alassia; Nicolás Tripichio, Facundo Gulli, Alexis Cuello; Rodrigo Auzmendi. DT: Néstor Gorosito.
Estadio: Ciudad de Lanús. Árbitro: Leandro Rey Hilfer. Hora: 21.30.