Lanús le ganó a San Lorenzo y arrancó a paso firme el Torneo Clausura

Lanús derrotó a San Lorenzo en el debut por el Torneo Clausura

Lanús derrotó esta noche 1 a 0 a San Lorenzo en el estadio Ciudad de Lanús-Néstor Díaz Pérez, por la primera fecha del Torneo Clausura 2026, gracias al gol convertido por el colombiano Yoshan Valois a los 20 minutos del segundo tiempo.

Mauricio Pellegrino guardó a varios de los titulares, ya que el próximo miércoles tendrá que cerrar la serie de Copa Sudamericana en la altura de Cusco contra Cienciano (en la ida fue triunfo 2-0).



Uno de los objetivos de Lanús en este segundo semestre, además de llegar lejos en la Copa Sudamericana, título que defiende, y ya sin Copa Argentina, será tener una buena campaña en el Torneo Clausura, en primera instancia para sumar puntos que le aseguren jugar torneos internacionales en 2027.