Lanús ganó con buena ventaja para la revancha en Cusco

Lanús sacó una buena diferencia
Lanús cumplió en el partido de ida y derrotó en la Fortaleza a Cienciano por 2-0. El próximo miércoles jugará la revancha en Cusco para clasificarse a los octavos de final de la Copa Sudamericana, donde espera Botafogo, de Brasil.
En su primer partido oficial del semestre, el equipo de Mauricio Pellegrino aprovechó sus momentos para asegurarse una ventaja que ahora irá a defender en la altura cuando se presente en el estadio Garcilaso de la Vega.
Carlos Izquierdoz, la figura de Lanús.
El Granate se plantó en campo rival, fue al frente, pero aceleró en las decisiones finales, no pudiendo poner un jugador en posición de gol. Cienciano reaccionó luego de la pausa de hidratación, pero cuando insinuó recibió el golpe. Recuperó Franco Watson, fue a buscar el centro de Lucas Besozzi, giró y la clavó contra el caño derecho.
Lanús se quedó con uno menos
En el complemento no pasó nada hasta la roja a Lucas Besozzi por un pisotón a Gerson Barreto. Tras la intervención del VAR, el local jugó más de media hora con uno menos, circunstancia que no aprovechó el rival.
Para Lanús era importante otro gol, casi que no sintió estar en inferioridad numérica, pero las chances no se le presentaban. En cambio, Cienciano se conformaba con la mínima ventaja en contra.
Sin embargo, en el quinto minuto adicional, Italo Espinoza dejó un rebote después de un remate de Matías Sepúlveda que recogió Ramiro Carrera para mandar a la red y proporcionarle a Lanús un 2-0 que le permite viajar con otro semblante a la altura de Cusco.
Terminó el partido
Lanús venció 2-0 a Cienciano por la id del playoffs de la Copa Sudamericana y va con aire a la revancha en Cusco.
¡¡¡GOL DE LANÚS!!!
A los 50 minutos. Matías Sepúlveda exigió al arquero, del rebote convirtió Ramiro Carrera. Arriba el Granate 2-0.
Se lo perdió Lanús
Control largo de Ramiro Carrera con el pecho y salida a tiempo de Italo Espinoza.
Malas noticias para Lanús
A través del Var, el árbitro Alexis Herrera expulsó a Lucas Besozzi por pisotón a Gerson Barreto.
Se acercó CiencianoCon un cabezazo de Carlos Garcés que pasó cerca del ángulo derecho de Nahuel Losada, que lo tenía controlado
Comenzó el segundo tiempo
Lanús buscará aumentar la diferencia de cara a la revancha en Cusco.
Terminó el primer tiempo
Sin sobresaltos y aprovechando su momento, Lanús le gana a Cienciano 1-0.
45’ +3 Final del 1T: Lanús 1-0 Cienciano Franco WatsonSudamericana 2026Playoffs de Octavos de final - Ida #JuegaLanús pic.twitter.com/d4HsLlc84B— Club Lanús (@clublanus) July 23, 2026
Casi llega el segundo
Error en el fondo del elenco peruano, pero Yoshan Valois no definió bien.
El Granate va por más
Probó Agustín Cardozo desde afuera, la pelota se fue apenas arriba.
¡¡¡GOL DE LANÚS!!!
A los 34 minutos. Centro desde la derecha de Lucas Besozzi, giro y definición de Franco Watson.
El GOL de FRANCO WATSON para el 1-0 de LANÚS a Cienciano por 16vos de #Sudamericana. pic.twitter.com/ky17uAKGfU— Deportes 24 - Argentina (@deportes24ar) July 23, 2026
El trámite lo maneja Lanús
El equipo de Mauricio Pellegrino se planta en campo rival, pero todavía no generó chances de gol.
Comenzó el partido
Lanús y Cienciano, de Perú, abren el playoffs de la Copa Sudamericana para ingresar a octavos de final, donde espera Botafogo, de Brasil.
El agradecimiento de Lanús a Lionel Messi
En una de las cabeceras de la Fortaleza se desplegó una bandera con un mensaje a Lionel Messi, capitán de la Selección Argentina.
Así forman Lanús y Cienciano
Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José María Canale y Sasha Marcich; Agustín Medina y Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Franco Watson y Lucas Besozzi; Yoshan Valois. DT: Mauricio Pellegrino.
PROMESA DE PARTIDAZO EN LA FORTALEZA: Lanús y Cienciano juegan por la ida de los Playoffs de la CONMEBOL #Sudamericana. 21:30 (ARG) | 19:30 (PERÚ)#DisneyPlus Plan Premium (ECU-COL-VEN) pic.twitter.com/mWfzM3ueEN— SportsCenter (@SC_ESPN) July 22, 2026
Cienciano: Italo Espinoza; Claudio Núñez, Maximiliano Amondarain, Kevin Becerra y Marcos Martinich; Gerson Berreto, Santiago Arias y Ademar Robles; Cristian Souza, Carlos Garcés y Alejandro Hohberg. DT: Horacio Melgarejo.
Hora: 21.30. Árbitro: Alexis Herrera. Estadio: Néstor Díaz Pérez. TV: DSports.