Lanús ganó con buena ventaja para la revancha en Cusco

Lanús sacó una buena diferencia

Lanús cumplió en el partido de ida y derrotó en la Fortaleza a Cienciano por 2-0. El próximo miércoles jugará la revancha en Cusco para clasificarse a los octavos de final de la Copa Sudamericana, donde espera Botafogo, de Brasil.

En su primer partido oficial del semestre, el equipo de Mauricio Pellegrino aprovechó sus momentos para asegurarse una ventaja que ahora irá a defender en la altura cuando se presente en el estadio Garcilaso de la Vega.

Carlos Izquierdoz, la figura de Lanús.

El Granate se plantó en campo rival, fue al frente, pero aceleró en las decisiones finales, no pudiendo poner un jugador en posición de gol. Cienciano reaccionó luego de la pausa de hidratación, pero cuando insinuó recibió el golpe. Recuperó Franco Watson, fue a buscar el centro de Lucas Besozzi, giró y la clavó contra el caño derecho.

Lanús se quedó con uno menos

En el complemento no pasó nada hasta la roja a Lucas Besozzi por un pisotón a Gerson Barreto. Tras la intervención del VAR, el local jugó más de media hora con uno menos, circunstancia que no aprovechó el rival.

Para Lanús era importante otro gol, casi que no sintió estar en inferioridad numérica, pero las chances no se le presentaban. En cambio, Cienciano se conformaba con la mínima ventaja en contra.

Sin embargo, en el quinto minuto adicional, Italo Espinoza dejó un rebote después de un remate de Matías Sepúlveda que recogió Ramiro Carrera para mandar a la red y proporcionarle a Lanús un 2-0 que le permite viajar con otro semblante a la altura de Cusco.