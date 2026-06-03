Cómo le fue a Lanús en los play-offs internacionales

Lanús quedó eliminado de la fase de grupos de la Copa Libertadores, el gran objetivo del año, pero su camino internacional no se detiene. Después del Mundial 2026, el equipo de Mauricio Pellegrino jugará play-offs para ingresar a los octavos de final de la Copa Sudamericana, de la cual es el defensor del título.
El Granate tiene rival confirmado: Cienciano, de Perú. Si pasa esta llave, que definirá en la altura de Cusco, le tocará Botafogo, de Brasil. Lanús fue 3º del grupo G de la Copa Libertadores, mientras que la Furia Roja 2º del grupo B de la Copa Sudamericana. En el caso del Fogao, ganó invicto el grupo E.
Cuántos Repechajes jugó Lanús: A lo largo de su historia en torneos internacionales fueron dos por Copa Libertadores 2008 y 2014.
Lo definió en la Fortaleza
Lanús dirimió con Olmedo, de Ecuador, su ingreso a la Copa Libertadores 2008. El 31 de enero, en el estadio Olímpico Riobamba, perdió por 1-0 (Estuardo Quiñonez Montaño) y el 5 de enero lo goleó por 3-0 en Cabrero y Guidi (Matías Fritzler, Santiago Biglieri y Maximiliano Velázquez).
Lanús vs. Olmedo
Lanús pasó a Olmedo en 2008.
El equipo dirigido por Ramón Cabrero, campeón del Torneo Apertura 2007, ingresó al Grupo 2, junto a Estudiantes de La Plata, Danubio y Deportivo Cuenca, finalizando en la 2º posición y perdiendo en octavos con Atlas.
Lanús 3 (Agustín Pelletieri, Lautaro Acosta y José Sand) vs. Danubio 1.
Estudiantes (LP) 0. vs. Lanús 0.
Lanús 0 vs. Deportivo Cuenca 0.
Deportivo Cuenca 1 vs. Lanús 1 (Sebastián Salomón).
Lanús 3 (José Sand, Diego Valeri y Lautaro Acosta) vs. Estudiantes (LP) 3.
Danubio 1 vs. Lanús 2 (Sebastián Blanco y José Sand)
Lanús 0 vs. Atlas 1.
Atlas 2 vs. Lanús 2 (José Sand y Lautaro Acosta).
Lanús pasó sin sobresaltos
Para la Copa Libertadores 2014, el equipo de Guillermo Barros Schelotto venció a Caracas. El 30 de enero, en el estadio Olímpico UCV, ganó 2-0 (Paolo Goltz -2-), mientras que el 6 de febrero se impuso de local 1-0 (Víctor Ayala).
Guillermo Barros Schelotto
Guillermo Barros Schelotto dirigió a Lanús en Copa Libertadores.
De esta manera, formó parte del grupo 3, con Cerro Porteño, O’Higgins y Deportivo Cali, clasificando 2º y eliminado en cuartos de final.
Lanús 0 vs. O’Higgins 0.
Cerro Porteño 3 vs. Lanús 1 (Jorge Ortiz).
Deportivo Cali 2 vs. Lanús 1 (Lautaro Acosta).
Lanús 2 (Jorge Pereyra Díaz y Maximiliano Velázquez) vs. Deportivo Cali 0.
Lanús 2 (Carlos Araujo y Óscar Benítez) vs. Cerro Porteño 0.
O’Higgins 0 vs. Lanús 0.
Lanús 2 (Facundo Monteseirín y Matías Martínez) vs. Santos Laguna 1.
Santos Laguna 0 vs. Lanús 2 (Ismael Blanco y Paolo Goltz)-
Lanús 1 (Óscar Benítez) vs. Bolívar 1.
Bolívar 1 vs. Lanús 0.