Cómo le fue a Lanús en los play-offs internacionales

Lanús quedó eliminado de la fase de grupos de la Copa Libertadores, el gran objetivo del año, pero su camino internacional no se detiene. Después del Mundial 2026 , el equipo de Mauricio Pellegrino jugará play-offs para ingresar a los octavos de final de la Copa Sudamericana , de la cual es el defensor del título.

El Granate tiene rival confirmado: Cienciano, de Perú . Si pasa esta llave, que definirá en la altura de Cusco, le tocará Botafogo, de Brasil . Lanús fue 3º del grupo G de la Copa Libertadores , mientras que la Furia Roja 2º del grupo B de la Copa Sudamericana. En el caso del Fogao, ganó invicto el grupo E.

No serán U$S 11.000 por día. Cuánto dinero recibirá Lanús por la participación de Canale en el Mundial 2026

Cuántos Repechajes jugó Lanús: A lo largo de su historia en torneos internacionales fueron dos por Copa Libertadores 2008 y 2014.

Lanús dirimió con Olmedo, de Ecuador, su ingreso a la Copa Libertadores 2008. El 31 de enero, en el estadio Olímpico Riobamba, perdió por 1-0 (Estuardo Quiñonez Montaño) y el 5 de enero lo goleó por 3-0 en Cabrero y Guidi (Matías Fritzler, Santiago Biglieri y Maximiliano Velázquez).

Lanús vs. Olmedo Lanús pasó a Olmedo en 2008.

El equipo dirigido por Ramón Cabrero, campeón del Torneo Apertura 2007, ingresó al Grupo 2, junto a Estudiantes de La Plata, Danubio y Deportivo Cuenca, finalizando en la 2º posición y perdiendo en octavos con Atlas.

Lanús 3 (Agustín Pelletieri, Lautaro Acosta y José Sand) vs. Danubio 1.

Estudiantes (LP) 0. vs. Lanús 0.

Lanús 0 vs. Deportivo Cuenca 0.

Deportivo Cuenca 1 vs. Lanús 1 (Sebastián Salomón).

Lanús 3 (José Sand, Diego Valeri y Lautaro Acosta) vs. Estudiantes (LP) 3.

Danubio 1 vs. Lanús 2 (Sebastián Blanco y José Sand)

Lanús 0 vs. Atlas 1.

Atlas 2 vs. Lanús 2 (José Sand y Lautaro Acosta).

Lanús pasó sin sobresaltos

Para la Copa Libertadores 2014, el equipo de Guillermo Barros Schelotto venció a Caracas. El 30 de enero, en el estadio Olímpico UCV, ganó 2-0 (Paolo Goltz -2-), mientras que el 6 de febrero se impuso de local 1-0 (Víctor Ayala).

Guillermo Barros Schelotto Guillermo Barros Schelotto dirigió a Lanús en Copa Libertadores.

De esta manera, formó parte del grupo 3, con Cerro Porteño, O’Higgins y Deportivo Cali, clasificando 2º y eliminado en cuartos de final.

Lanús 0 vs. O’Higgins 0.

Cerro Porteño 3 vs. Lanús 1 (Jorge Ortiz).

Deportivo Cali 2 vs. Lanús 1 (Lautaro Acosta).

Lanús 2 (Jorge Pereyra Díaz y Maximiliano Velázquez) vs. Deportivo Cali 0.

Lanús 2 (Carlos Araujo y Óscar Benítez) vs. Cerro Porteño 0.

O’Higgins 0 vs. Lanús 0.

Lanús 2 (Facundo Monteseirín y Matías Martínez) vs. Santos Laguna 1.

Santos Laguna 0 vs. Lanús 2 (Ismael Blanco y Paolo Goltz)-

Lanús 1 (Óscar Benítez) vs. Bolívar 1.

Bolívar 1 vs. Lanús 0.