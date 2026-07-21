martes 21 de julio de 2026
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21 de julio de 2026
Desde el Municipio.

Abren nuevos cupos en Lomas para clases gratuitas de natación

Vecinos de diferentes edades pueden anotarse a las propuestas que se llevan adelante en el Parque de Lomas.

El Parque de Lomas tiene un natatorio profesional.

El Parque de Lomas tiene un natatorio profesional.

En Lomas de Zamora hay clases de natación y deportes acuáticos gratuitos para vecinos de todas las edades. Desde el Municipio abrieron nuevos cupos de inscripciones.

En el Natatorio del Parque de Lomas, ubicado sobre Molina Arrotea y Las Lilas, ya está abierta la Escuelita de Natación para chicos y chicas de 6 a 12 años. Se trata de un espacio para aprender, ganar confianza en el agua y disfrutar del deporte junto a profesores especializados que dan clases los martes y viernes, de 9.30 a 10.20, y los martes y jueves, de 14 a 14.50.

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Mientras que los adolescentes de 14 a 17 pueden sumarse a clases de natación para mejorar su técnica y fortalecer su condición física mediante jornadas que se llevan a cabo los martes y viernes, de 9.30 a 10.20, y los martes y jueves, de 14 a 14.50.

La Escuelita de Natación es para chicos y chicas de 6 a 12 años.

La Escuelita de Natación es para chicos y chicas de 6 a 12 años.

Por su parte, las personas mayores de 18 años tienen clases de natación para el nivel 1 y 2 que se dan los lunes y jueves, de 9.30 a 10.20, y los lunes y viernes, de 14 a 14.50. Desde la Agencia Deportes Lomas también abrieron nuevos cupos de aquagym para los días lunes y viernes, de 14 a 14.50.

Para anotarse en cualquiera de estos deportes hay que entrar a la web oficial, completar el formulario y adjuntar una foto del DNI (frente y dorso) junto con un apto físico que debe ser completado por un médico. Después recibirán un mail con un Carnet Deportivo que tendrán que presentar antes de ingresar a la actividad.

El Parque de Lomas tiene una una pileta semiolímpica de 25 metros de largo por 12.5 de ancho para la alta competencia, y otra de 4 metros por 12 pensada para las actividades recreativas.

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Lomas Camina en Comunidad es el nombre de la propuesta para personas de 50 años en adelante, que tendrán la posibilidad de mejorar su bienestar a través del movimiento, la socialización y el contacto con la naturaleza.

Los encuentros se llevan a cabo los lunes, de 9 a 10.30, en el Parque de Lomas (Molina Arrotea y Las Lilas) y los interesados en participar tienen que anotarse por la web oficial.

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