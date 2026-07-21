Un estudiante de la Técnica Nº2 de Temperley clasificó a la semifinal de la Olimpíada Argentina de Tecnología

Santino David Gómez Araujo , alumno de séptimo año de la Escuela de Educación Secundaria Técnica N° 2 de Temperley , clasificó a la semifinal de la Olimpíada Argentina de Tecnología ( OATEC ) 2026, una competencia organizada por el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) que reúne a estudiantes de 297 colegios de todo el país y otorga becas a los finalistas.

El joven de 19 años superó la primera instancia del certamen tras obtener 36 respuestas correctas sobre 40 en un examen virtual realizado el 30 de junio, el puntaje le permitió acceder al listado oficial de semifinalistas. "Logré completarlo con normalidad y me sobraron 5 minutos", subrayó.

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La temática de esta edición es "Desafío Aeroespacial" y la evaluación fue de un nivel universitario que abordó contenido de física, química, termodinámica, matemática y electrónica, los participantes debieron resolver 40 preguntas en apenas 45 minutos.

“Clasificar fue un orgullo inmenso, especialmente por la exigencia del certamen. Para mis padres y para mí fue la confirmación de que todo el esfuerzo previo y las horas de estudio autodidacta valieron la pena", expresó Santino, quien volvió a presentarse este año luego de que el año pasado no haya podido avanzar por superposición de horarios: "Sentí que era mi revancha. Aprovechar esta segunda oportunidad me demostró que la persistencia y el aprender de los errores del pasado te llevan a donde querés estar", reflexionó.

La preparación para la competencia

Santino llegó al certamen a través del Future Day del ITBA 2025 que se realizó en Parque Patricios, donde vio el stand de OATEC y le interesó la propuesta. Para llegar a esta instancia el estudiante combinó las exigencias del último año de la escuela técnica que incluye prácticas profesionalizantes y la preparación para el examen.

"Tuve que recurrir a libros de física y termodinámica, audiolibros, resolución de exámenes de años anteriores y simulacros de la plataforma. Fue un trabajo constante de estudiar a contra turno y exprimir cada momento libre", explicó.

Además, destacó el acompañamiento de sus docentes de la Técnica N° 2, ubicada en Lavalle 801, especialmente de la profesora Natalia Schaffner, quien lo prepara para la próxima etapa, junto a Daniel González, Javier Romeo, María Di Brino, Alcides Carini y la profesora Valdéz.

Aunque vive en Guernica, Santino viaja todos los días a Temperley para estudiar y remarcó que uno de sus principales objetivos es representar a la escuela pública: "Tomé como una tarea personal hacer visible el potencial de la Técnica N° 2. Quiero demostrar que en la escuela pública hay un nivel excelente, devolverle a mis profesores un poco de todo lo que me dieron estos años y dejar el nombre de mi colegio, de mi apellido, y de la comunidad de Lomas de Zamora lo más alto posible en una competencia del prestigio del ITBA".

El joven de 19 años superó la primera instancia del certamen tras obtener 36 respuestas correctas sobre 40.

La próxima instancia

La etapa siguiente se desarrollará el 1º de septiembre. Inicialmente estaba previsto que un integrante de la organización viajara a cada escuela para evaluarlos de forma presencial, finalmente la evaluación se realizará a través de Google Meet.

De la Región A, que es la que abarca a Capital Federal y Buenos Ares sólo clasificarán 7 estudiantes de los 65 que avanzaron a semifinales. "Sé que va a ser difícil, pero no imposible. Me tengo toda la fe para estar en esa lista final", enfatizó Santino. Quienes superen esa instancia accederán a la final nacional presencia, prevista para el 30 y 31 de octubre, donde competirán por becas.

De cara al futuro

Este año Santino finaliza sus estudios secundarios y obtiene el título de técnico en programación. Espera poder lograr competir por las becas del ITBA y aun no se decide si estudiar Ingeniería en Sistemas, Ingeniería en Informática o Ciencias de la Computación. Pero sí tiene claro que lo que le apasiona es el desarrollo tecnológico y la innovación y explicó que su sueño es "crear tecnología que impacte positivamente en la vida de las personas y liderar proyectos que unan la programación con el ámbito de los negocios y el desarrollo científico". Actualmente, está desarrollando Sanduino Bionics, un asistente de necesidades dinámicas con integración neurológica.