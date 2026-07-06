Un estudiante de Temperley desarrolló un rostro robótico humanoide con inteligencia artificial

Con solo 15 años, Aarón Alindado Martin , estudiante de 4º año de la especialidad electrónica de la Escuela Técnica Nº5 “2 de Abril” de Temperley , desarrolló de manera independiente un rostro robótico humanoide con inteligencia artificial avanzada que combina electrónica, programación e impresión 3D.

El proyecto, llamado "Alic", nació con un objetivo claro: demostrar que desde la educación técnica pública es posible desarrollar tecnología de alto nivel utilizando recursos accesibles y mucho ingenio. “La idea surgió porque quería hacer algo diferente. En las escuelas técnicas suelen verse siempre los mismos proyectos y buscaba un desafío mucho más innovador, que integrara electrónica, programación, inteligencia artificial, biología, arte y lenguaje”, explicó.

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Uno de los aspectos más destacados del robot es su capacidad para mantener conversaciones naturales en tiempo real, con respuestas que se generan en menos de 600 milisegundos gracias a la integración de distintos modelos de inteligencia artificial y a una optimización del procesamiento. Replica facciones, expresiones y movimientos de una cara humana. “Quería que reaccionara de una forma parecida a una persona. Por ejemplo, no mantiene la mirada fija todo el tiempo, sino que realiza movimientos naturales y fluidos durante la conversación”, detalló.

El desarrollo integra una estructura completamente diseñada e impresa en 3D con filamento PLA, 21 servomotores controlados mediante un Arduino Nano y un módulo PCA9685, mientras que el sistema principal funciona con programación en Python.

Para la inteligencia artificial, el estudiante combinó distintos modelos especializados: uno destinado al análisis de imágenes mediante visión artificial y otro para generar respuestas de texto de forma casi instantánea, mientras que el reconocimiento y síntesis de voz funcionan de manera local para reducir los tiempos de respuesta, “había que coordinar visión, reconocimiento facial, base de datos, inteligencia artificial, control de motores y audio para que el robot hablara y gesticulara al mismo tiempo sin retrasos”, señaló.

Más allá del aspecto tecnológico, Aarón destacó que una de las experiencias más enriquecedoras fue estudiar el comportamiento humano para dotar al robot de expresiones más naturales. “Tuve que observar cómo nos movemos, cómo reaccionamos y las pequeñas expresiones que hacemos al hablar. Son detalles en los que normalmente no pensamos”, comentó.

Será presentado el 8 de julio en la Feria de Ciencias en el Parque Lomas.

El colegio de Temperley presentará a Alic el 8 de julio

El proyecto cuenta con el acompañamiento administrativo de dos compañeros de la escuela para su presentación el próximo 8 de julio en la Feria de Ciencias en el Parque "Eva Perón" de Lomas de Zamora desde las 9. Otro aspecto que destaca es el apoyo de la cooperadora de la institución, que financió íntegramente los materiales necesarios para construir el robot. Gracias a ese aporte, Alic permanecerá en la Escuela Técnica N.º 5 cuando Aarón finalice sus estudios.

“La idea es que quede como un legado para la escuela, para que los próximos alumnos puedan utilizarlo, investigarlo y seguir mejorándolo. También queríamos demostrar que se puede hacer robótica de gran nivel con un presupuesto accesible”, concluyó.

Actualmente continúa perfeccionando el proyecto, entre las próximas mejoras se encuentra el desarrollo de un cuello con mayor movilidad, la incorporación de una cubierta de silicona para lograr expresiones más realistas y la migración del sistema hacia un procesador ESP32, que permitirá aumentar la potencia y la conectividad.