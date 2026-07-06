Nicolás Domingo y el valor del triunfo de Temperley

Temperley comenzó con el pie derecho la segunda rueda de la Primera Nacional. El equipo de Nicolás Domingo le ganó a un rival directo como Tristán Suárez , estiró a seis las fechas invicto y se acomodó en la 4º ubicación de la zona B, a siete puntos del líder Gimnasia y Esgrima de Jujuy.

El Gasolero, que jugó los últimos tres partidos en el estadio Alfredo Beranger , obtuvo siete de los nueve puntos. Y, sobre estos tres logrados ante el Lechero, el entrenador catalogó como “merecida” la victoria conseguida.

En el Alfredo Beranger. Temperley venció a Tristán Suárez y se ilusiona en la Primera Nacional

“Obtuvimos una victoria merecida, sobre todo futbolísticamente fuimos muy superiores en el primer tiempo. En el segundo creo que se dio un partido más trabado, más dividido, pero esta categoría tiene eso, no es fácil hacerse dueño del partido los 90 minutos”, remarcó el técnico en conferencia de prensa.

Pasó la tormenta de las ocho fechas sin triunfos, el bajón que todo equipo tienen a lo largo de la temporada, para ahora disfrutar de los 14 puntos conseguidos que encienden la ilusión del pueblo Gasolero.

“Hicimos un gran partido, llevamos muy bien a cabo el plan de juego. En el primer tiempo dominamos constantemente y le ganamos a un rival que estaba por encima nuestro, lo alcanzamos en la tabla de posiciones, lo cual nos entusiasma”, reconoció Nicolás Domingo.

El debut del Loco Alejandro Melo

El sábado se produjo el debut de Alejandro Melo, el único refuerzo de este mercado de pases que cerrará el miércoles próximo. El delantero que en la primera parte del año jugó en Estudiantes de Buenos Aires ingresó a los 21 minutos del segundo tiempo por Franco Benítez.

Cómo lo vio el entrenador: “Respecto a Ale, muy bien, se acopló bien al grupo. Siempre cuando transcurre el año… Nosotros llevamos seis meses de trabajo, entonces es mucho más fácil amalgamar a un jugador que cuando iniciamos en enero el plantel entero. Estamos contento con él, hizo un buen partido”.

El domingo, toca Agropecuario

Por la 20º fecha, Temperley visitará el domingo, desde las 18, a Agropecuario Argentino de Carlos Casares, en el estadio Ofelia Rozenzuaig.

El Sojero lleva ocho sin ganar (cuatro empates y otras tantas derrotas) y cierra la tabla de la zona B, en puestos de descenso, junto a Atlético Güemes.

La última salida de Temperley, esta temporada, fue con triunfo por 1-0 frente a Chacarita. Mientras que, en Carlos Casares, jugó cinco partidos, con un saldo de una victoria, dos empates y dos caídas. El éxito fue en 2023, por 3-1, con goles de Luis López, Emanuel Ibáñez y Matías Sosa; Julián Marcioni para el local.