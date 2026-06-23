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23 de junio de 2026
Siguen los movimientos.

Temperley le comunicó a tres futbolistas que no serán tenidos en cuenta

La dirigencia de Temperley busca sumar refuerzos en este mercado de pases y decidió desafectar a tres jugadores de cara a la segunda parte del campeonato.

En Temperley, Nicolás Domingo sigue tomando decisiones importantes.

En Temperley, Nicolás Domingo sigue tomando decisiones importantes.

Temperley trabaja con una idea clara en este mercado de pases. Ya rescindió los contratos de dos futbolistas, también sumó a su primera incorporación, y ahora le comunicó a tres integrantes del plantel que no serán tenidos en cuenta para lo que resta de la Primera Nacional.

La reestructuración es importante. En el Gasolero sabían que había que mover algunas piezas y con determinación lo lleva a la práctica.

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Las primeras decisiones de Temperley en el mercado de pases

La semana pasada, cuando todavía faltaba una fecha para cerrar la rueda inicial, Temperley anunció las salidas de Gian Nardelli y Gabriel Esparza, quienes rescindieron sus contratos con la institución, y también la llegada de Alejandro Melo, siendo uno de los primeros en sumar incorporaciones en el mercado de pases.

Nicolás Domingo, con la idea clara

La movida no terminó ahí. A estos cambios se le sumó la decisión de que Valentino Werro, Santiago Flores y Nicolás Molina no continúen en el club a partir del próximo semestre. A los tres ya se les comunicó que no serán tenidos en cuenta por el entrenador Nicolás Domingo, según le confiaron a Diario La Unión, y en las próximos días se resolverá sus respectivas la salida.

De acuerdo a lo que le informaron a este medio, la dirigencia del Gasolero ya trabaja en la salida de estos tres futbolistas para poder sumar otras incorporaciones con miras al segundo semestre de la Primera Nacional, donde intentará pelear en lo más alto de la tabla de posiciones de la zona B.

Los números de las nuevas bajas de Temperley

Santiago Flores llegó para reforzar la zaga central, pero perdió su lugar con Oswaldo Pacheco y disputó apenas nueve partidos en el semestre. Su último encuentro fue ante Quilmes por la fecha 9. Después de eso, fue suplente ante Colegiales y no volvió a ser convocado.

Valentino Werro, por su parte, jugó 12 partidos y marcó un gol durante su breve estadía en Temperley. El lateral que llegó proveniente de Alvarado nunca se afianzó, perdió terreno en la consideración del DT y quedó afuera del banco en los últimos cinco partidos. La última vez que se vistió de celeste fue en la derrota ante Gimnasia de Jujuy por la fecha 14.

Nicolás Molina es el último de la lista. El delantero sumó minutos en 13 partidos, pero sólo fue titular en uno. Su único gol fue en el empate agónico ante Quilmes en el estadio Alfredo Beranger. Su último partido en el club fue en la victoria ante Chacarita.

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