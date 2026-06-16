Jugó y dirigió en Temperley, pero este sábado estará en la vereda de enfrente

Temperley se hizo amigo de los triunfos, con tres consecutivos recuperó su lugar en el Torneo Reducido de la Primera Nacional y este sábado irá en busca de una nueva alegría frente a San Martín de Tucumán , también en el estadio Alfredo Beranger.

El partido contra el Ciruja corresponde a la 4º fecha de la zona B, suspendida en su oportunidad, y para el club del noroeste del país será la presentación de su nuevo entrenador, un viejo conocido por Turdera, que tuvo tres pasos por el Gasolero.

Quién tomará el timón de San Martín de Tucumán, en reemplazo de Andrés Yllana, será el uruguayo Alejandro Orfila , que viene de dirigir a Cusco en Copa Libertadores.

Nacido en Montevideo hace 50 años, el exmediocampista jugó en Temperley en la temporada 2003/04 y luego en la 2008/09, donde compartió plantel con Guillermo Almada Flores, su actual ayudante de campo. A 20 años de su primer contacto con el Celeste, lo dirigió en el tramo final de la 2023, para luego tomar otro destino.

Alajandro Orfila Futbolista El paso de Alejandro Orfila como jugador de Temperley.

En sus dos etapas como futbolista de Temperley, Alejandro Orfila disputó 52 partidos y marcó tres goles. Temperamental, aguerrido, con la vieja garra charrúa como bandera. En clubes de la región tuvo un paso por Talleres de Escalada (2013/14).

Ya como entrenador, luego de haber pasado por Comunicaciones, Ferro, Atlanta, Defensor Sporting, Belgrano de Córdoba, Deportivo Morón, Atlanta y Almirante Brown, el Chano Orfila arribó a Temperley reemplazando a José María Bianco.

Cómo le fue en el Gasolero

Su primer partido en el banco Gasolero fue el 1º de julio de 2023, ante Nueva Chicago (0-0), en Mataderos. La primera victoria la consiguió, casualmente, ante San Martín de Tucumán (1-0), con gol de Rodrigo Mazur, en el estadio Alfredo Beranger.

Contabilizando el Torneo Reducido, dirigió 18 partidos, con ocho triunfos, seis empates y cuatro derrotas. Luego de vencer a Chacarita, en San Martín (partido único), fue eliminado por Deportivo Maipú de Mendoza. Obtuvo el 55.55% de los puntos.

Alejandro Orfila, San Martín de Tucumán San Martín de Tucumán recibió a Alejandro Orfila.

Alejandro Orfila comenzó la pretemporada para su continuidad en 2024, pero las negociaciones no llegaron a buen puerto. Y pegó el salto a Primera División, donde entrenó a Barracas Central y luego a Gimnasia y Esgrima La Plata.

Su último club fue Cusco, de Perú, que participó del grupo A de la presente Copa Libertadores, junto a Flamengo, Estudiantes de La Plata y DIM. Apenas sumó un punto, en condición de local contra el Pincha. En los Dorados dirigió al delantero Facundo Callejo, que también tuvo una etapa en Temperley como jugador.

Cómo llegan Temperley y San Martín de Tucumán

El equipo de Nicolás Domingo acumula cuatro fechas invicto, con un empate (Nueva Chicago) y tres triunfos consecutivos (San Martín de San Juan, Chacarita y Atlético Güemes de Santiago del Estero. Se ubica 6º en la tabla, con 26 puntos.

Por su parte, el equipo de Alejandro Orfila lleva cinco fechas sin triunfos, con un empate y cuatro derrotas. Está 7º, con 22 unidades. Arrastra cuatro caídas consecutivas en condición de visitante (Agropecuario Argentino de Carlos Casares, Gimnasia y Tiro de Salta, Ferro Carril Midland y Colegiales), sin convertir.