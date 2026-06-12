Gian Nardelli rescindió su contrato con Temperley y dejó de ser jugador del club

Tras la apertura del mercado de pases, Temperley comenzó a registrar sus primeros movimientos de cara a la segunda mitad de la temporada. Así las cosas, se confirmó de manera oficial que el defensor Gian Nardelli no continuará vistiendo la camiseta celeste tras haber rescindido su contrato de común acuerdo con la institución de Turdera.

El zaguero de 26 años había arribado al Gasolero a comienzos de enero como una de las piezas apuntadas por el flamante entrenador, Nicolás Domingo, para otorgar solidez y experiencia a la última línea. Sin embargo, su estadía en Temperley no logró alcanzar la regularidad esperada.

Dato. El dato que ilusiona a Temperley en la previa al choque ante Chacarita

Nardelli, surgido de las divisiones inferiores de Colón de Santa Fe y con un paso posterior por Tigre antes de recalar en el Vinotinto FC de Ecuador, comenzó el campeonato local dentro de la consideración principal del cuerpo técnico. De hecho, saltó a la cancha como titular en los primeros tres compromisos de la temporada.

No obstante, una inoportuna lesión muscular sufrida en el arranque de la competencia le quitó terreno dentro de la rotación y lo obligó a atravesar una prolongada inactividad de diez partidos. Durante ese período, sus compañeros de zaga rindieron en un alto nivel, lo que le hizo perder definitivamente el puesto. Tras recuperarse, el santafesino sumó minutos ingresando de manera esporádica desde el banco de suplentes en el encuentro frente a Nueva Chicago, pero no consiguió afianzarse ni convencer al hincha del club de Turdera. En aquel empate por 1 a 1 en Mataderos por la fecha número 15 de la Primera Nacional, el defensor disputó su último partido con la camiseta de Temperley.

Ante la falta de continuidad futbolística y con un contrato que originalmente vencía en diciembre de este año, ambas partes consideraron oportuno ponerle fin al vínculo. El futbolista ya se despidió del plantel profesional y comenzará a evaluar diferentes ofertas tanto del ámbito local como del exterior para continuar su carrera.

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Porque rescindió contrato con Temperley.



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Las estadísticas de Gian Nardelli en Temperley

A lo largo del primer semestre de la temporada 2026, la regularidad que Nardelli pretendía encontrar en la segunda división se tradujo en apariciones alternadas. El defensor alternó la camiseta número 13 y la número 2 en sus convocatorias y cerró su planilla estadística con 4 encuentros en total por el torneo de la Primera Nacional.

En 3 partidos ingresó como titular, disputó 270 minutos netos dentro del terreno de juego, no convirtió goles y no sufrió amonestaciones y expulsiones con la camiseta de Temperley.

La búsqueda de un reemplazante para la zaga central de Temperley

Con la baja de Nardelli confirmada de forma prematura, el cuerpo técnico comandado por Nicolás Domingo y el Consejo de Fútbol de Temperley ya trabajan activamente en la búsqueda de alternativas dentro del mercado.

La prioridad inmediata de la dirigencia será abrochar la contratación de un marcador central de jerarquía para rearmar la defensa y encarar el tramo decisivo del torneo de la Primera Nacional con el objetivo firme de pelear por los puestos de vanguardia.

La realidad es que Temperley tiene cubierta la zaga central con Oswaldo Pacheco y Valentín Aguiñagalde, con lo cual Gian Nardelli quedó relegado y por eso deberá buscar nuevos horizontes.