Cuánto hace que Chacarita no le gana a Temperley en San Martín

Temperley se ilusiona de cara a lo que será el choque de este domingo ante Chacarita en San Martín . Es que el Gasolero viene de ganarle a San Martín de San Juan, se sacó la mufa de encima (no ganaba desde la séptima fecha ante Los Andes) y llega envalentonado y con un dato que prevalece en los últimos años.

Chacarita arrastra una racha sumamente adversa ante Temperley en condición de local, registrando su última victoria en San Martín el lejano 25 de mayo de 2014. En aquella tarde de la Primera B, el Funebrero logró imponerse por 2 a 0 sobre el Gasolero y, desde ese momento, el estadio de Chacarita se transformó en un escenario esquivo, donde el dueño de casa acumuló empates y derrotas frustantes ante un Temperley que cada vez que lo visita se agranda amparado en este dato.

Para Chacarita, sin dudas, se trata de un maleficio que no puede romper desde hace 12 años. En contrapartida, Temperley goza y también sigue arriba en el historial, aunque ahí la diferencia es sólo de un partido a favor del conjunto de Turdera.

Los doce años de sequía en San Martín no se deben a la falta de oportunidades, sino a la notable efectividad del conjunto del Sur. Repasando los enfrentamientos directos en territorio de Chacarita, el historial reciente expone una clara superioridad del Gasolero.

En abril de 2018 se enfrentaron en Primera División con un triunfo de Temperley por 2 a 1 sobre Chacarita. Aunque ambos equipos ya habían perdido la categoría, el Gasolero cerró aquella campaña ganando con autoridad en San Martín con goles de Lucas Delgado y Santiago Giordana, mientras que Matías Rosso anotó para el local.

Luego, tuvieron que pasar 4 años para volver a enfrentarse en San Martín y fue en marzo de 2022 con un empate vibrante por 2 a 2. Un partidazo cambiante repleto de emociones donde Temperley reaccionó a tiempo para rescatar una igualdad en un trámite que parecía sumamente adverso. Goles de Rodrigo González y Samuel Nelle para Chacarita, mientras que Franco Toloza y Tobías Reinhart le dieron la igualdad final al Gasolero.

Un año más tarde, en octubre del 2023, el golpe más letal de los últimos años. Por los octavos de final del Torneo Reducido, el Funebrero llegaba con ventaja deportiva, pero los goles de Adrián Arregui y Luciano Nieto dieron vuelta el partido para decretar la eliminación directa de Chacarita en su propia casa.

Por último, en agosto de 2025 se dio un empate 0 a 0 sumamente táctico. Temperley aguantó la presión del local en un momento clave del certamen de la Primera Nacional, llevándose un punto valioso para Turdera.

arregui contra chacarita Adrián Arregui le dio el triunfo a Temperley en el 2023.

La paternidad de Temperley en territorio ajeno

El historial general de visitas también favorece a Temperley. Revisando las estadísticas oficiales que recopilan los departamentos de historia, jugando Chacarita como local se enfrentaron en 23 ocasiones, dejando un saldo de 9 victorias para Temperley, 7 empates y solo 7 triunfos del Funebrero.

Esta tendencia demuestra que la localía de San Martín no pesa al revés: potencia el orden defensivo y el contraataque letal del conjunto de Turdera. El equipo dirgido por Nicolás Domingo buscará ilusionarse con este dato para llevarse otra alegría de San Martín.