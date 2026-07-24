Banfield perdió con Huracán en su debut en el Torneo Clausura

Huracán fue más que Banfield y le ganó bien en Parque Patricios
Banfield no tuvo un buen comienzo en el Torneo Clausura al caer por 1 a 0 ante Huracán en el estadio Tomás Adolfo Ducó por la primera fecha del nuevo torneo. El único gol de la noche lo convirtió Jordy Caicedo y al Taladro le anularon un gol.
Con el gol del delantero ecuatoriano, el local consiguió una merecida victoria porque, en el juego, fue más que la visita y contó con las chances más claras, convirtiendo a Facundo Sanguinetti en uno de los destacados de lo noche.
El arquero de Banfield tuvo varias intervenciones para sostener su arco en cero, pero no lo pudo mantener todo el partido y a los 19 minutos del complemento llegó el gol de Huracán a través de un córner. Y el que lo hizo fue Caicedo, que le ganó la posición a Nicolás Meriano dentro del área y de frente al arco no falló: con un remate rasante, venció la resistencia del 1 y anotó el tanto del triunfo.
Banfield, por su parte, generó muy poco en ataque y solo tuvo dos chances. La primera fue el gol anulado a Tiziano Perrotta por una posición adelantada de Bruno Sepúlveda y sobre el final del encuentro, con un tiro elevado, Neyder Moreno se perdió el empate.
Después de esta derrota, el Taladro deberá solucionar el tema de las inhibiciones para poder utilizar a los refuerzos que tiene apalabrado en la fecha que viene. En este sentido, lo bueno para Banfield es que el cierre del mercado de pases se extendió una semana y todavía tiene tiempo para que firmen sus respectivos contratos.
Final del partido
Banfield perdió por 1 a 0 contra Huracán por la primera fecha del Torneo Clausura. El único gol de la noche lo convirtió Caicedo.
Banfield se perdió el empate sobre el final
En el epílogo, sobre los 49 minutos, Banfield acarició el empate. Robó en la salida de Huracán y casi llegó al empate. Primero se lo perdió Anselmo, que no pudo desviar el balón para descolocar a Galíndez y después falló Moreno con un remate por encima del travesaño.
GOL DE HURACÁN
A los 19 minutos, el local pudo lastimar con la pelota detenida y de tanto de ir consiguió abrir el marcador. Y lo hizo gracias a Caicedo, que desacomodó a Meriano dentro del área y remató entre las piernas de Sanguinetti para el 1 a 0.
¡APARECIÓ EL GOLEADOR! Jordy Caicedo definió genial y venció a Sanguinetti para el primero de Huracán sobre Banfield. ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol | #TorneoClausura pic.twitter.com/XR5HFO9WR1— ESPN Argentina (@ESPNArgentina) July 25, 2026
Se salvó Banfield: otra vez se lució Sanguinetti
El arquero ya es la gran figura de Banfield en Parque Patricio y ahora lo ratificó con una buena atajada ante un mano a mano con Juan Bisanz, quien falló tras un buen pase de Cortés, sobre los 16 minutos del complemento.
Gol anulado para Banfield
Sobre los 7 minutos, y con asistencia del VAR, el árbitro anuló un gol de Tiziano Perrotta por una posición adelantada de Bruno Sepúlveda, que no toca la pelota pero obstruye la visión del arquero Hernán Galíndez antes que el juvenil delantero defina a la red.
Arrancó el segundo tiempo
Banfield y Huracán disputan los últimos 45 minutos en Parque Patricios
Finalizó el primer tiempo
Al cabo de los primeros 45 minutos, Banfield y Huracán igualan 0 a 0 por el Torneo Clausura.
Sanguinetti, la figura de Banfield: evitó dos chances de Huracán
El arquero le ganó dos veces el duelo a Cortés y por eso Banfield sigue sin recibir goles. Al ataque de Huracán le falta más determinación frente al arco.
Huracán domina y es más que Banfield
El local marca el ritmo del partido al cabo de los primeros 20 minutos del encuentro y hasta el momento tuvo las situaciones claras. Banfield, por su parte, poco y nada.
Arrancó el partido en Parque Patricios
Banfield y Huracán ya juegan en el estadio Tomás Adolfo Ducó por la fecha 1 del Torneo Clausura.
Huracán, también con formación confirmada
El equipo elegido por Diego Martínez para enfrentar a Banfield es el siguiente: Hernán Galindez; Lucas Blondel, Martín Nervo, Máximo Palazzo, César Ibáñez; Leonardo Gil, Emanuel Ojeda, Facundo Waller, Oscar Cortés; Juan Bisanz y Jordy Caicedo.
Banfield confirmó su 11 inicial
Con un esquema 4-4-2, Pedro Troglio, entrenador de Banfield, confirmó el equipo que, en minutos, saldrá al campo de juego para enfrentar a Huracán por la fecha 1 del Torneo Clausura.
La formación es la siguiente: Facundo Sanguinetti; Santiago López García, Danilo Arboleda, Nicolás Meriano, Ignacio Abraham; David Zalazar, Ignacio Pais, Santiago Esquivel, Lautaro Gómez; Tiziano Perrotta y Bruno Sepúlveda.
Las formaciones de Huracán y Banfield
Huracán: Hernán Galíndez; Lucas Blondel, Fabio Pereyra, Máximo Palazzo, César Ibáñez; Leonardo Gil, Facundo Waller; Thaiel Peralta o Facundo Kalinger, Óscar Romero, Óscar Cortés; y Jordy Caicedo. DT: Diego Martínez.
Banfield: Facundo Sanguinetti; Santiago López García, Danilo Arboleda, Nicolás Meriano, Ignacio Abraham; David Zalazar, Ignacio Pais, Santiago Esquivel, Lautaro Gómez; Tiziano Perrotta y Bruno Sepúlveda. DT: Pedro Troglio.