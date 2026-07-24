Banfield perdió con Huracán en su debut en el Torneo Clausura

Huracán fue más que Banfield y le ganó bien en Parque Patricios

Banfield no tuvo un buen comienzo en el Torneo Clausura al caer por 1 a 0 ante Huracán en el estadio Tomás Adolfo Ducó por la primera fecha del nuevo torneo. El único gol de la noche lo convirtió Jordy Caicedo y al Taladro le anularon un gol.

Con el gol del delantero ecuatoriano, el local consiguió una merecida victoria porque, en el juego, fue más que la visita y contó con las chances más claras, convirtiendo a Facundo Sanguinetti en uno de los destacados de lo noche.

El arquero de Banfield tuvo varias intervenciones para sostener su arco en cero, pero no lo pudo mantener todo el partido y a los 19 minutos del complemento llegó el gol de Huracán a través de un córner. Y el que lo hizo fue Caicedo, que le ganó la posición a Nicolás Meriano dentro del área y de frente al arco no falló: con un remate rasante, venció la resistencia del 1 y anotó el tanto del triunfo.

Banfield, por su parte, generó muy poco en ataque y solo tuvo dos chances. La primera fue el gol anulado a Tiziano Perrotta por una posición adelantada de Bruno Sepúlveda y sobre el final del encuentro, con un tiro elevado, Neyder Moreno se perdió el empate.

Después de esta derrota, el Taladro deberá solucionar el tema de las inhibiciones para poder utilizar a los refuerzos que tiene apalabrado en la fecha que viene. En este sentido, lo bueno para Banfield es que el cierre del mercado de pases se extendió una semana y todavía tiene tiempo para que firmen sus respectivos contratos.