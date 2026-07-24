Tom Holland contó cómo fue conocer en persona a Lionel Messi

A casi un mes de sorprender a todos con un avance de Spider-Man protagonizado por Lionel Messi, el actor británico Tom Holland recordó cómo fue conocer en persona al capitán de la Selección Argentina y se mostró agradecido por su participación en la película.

“Siento una inmensa gratitud porque él no suele hacer esas cosas”, expresó el actor que interpreta a Spider-Man en la nueva saga de Marvel en una entrevista con Dami Nakashe para Streams Telefe.

El adelanto de Spider-Man: Un nuevo día, con Lionel Messi como protagonista, hizo explotar las redes sociales y se suma a las grandes campañas publicitarias que el futbolista realizó en los últimos meses.

Tom Holland nunca escondió su admiración por Messi y este encuentro lo confirmó una vez más Dami Nakache habló en exclusiva con el actor tras el esperado cruce entre ambos para presentar Spider-Man: Un Nuevo Día #Messi #TomHolland #SpiderMan #Películas pic.twitter.com/CNLtNqY6mq

Tom Holland celebró con gran entusiasmo que Lionel Messi pudiera desplegar su lado artístico junto a él, en una aventura muy fuera de su perfil habitual.

“Que él saliera de su zona de confort y entrara en nuestro mundo de Spider-Man no solo fue emocionante, sino que nos dio mucha confianza en que la película que estábamos haciendo es algo que está llegando a todo el mundo, incluso al más grande de todos los tiempos, Messi”, contó.

Además, dijo sentir gran admiración por el futbolista rosarino y por lo que ha logrado en su trayectoria profesional, que lleva más de 20 años.

“Yo soy un chico petiso y él también lo es, pero él superó eso y es el mejor jugador de toda la historia a pesar de algunas de sus desventajas y siempre me pareció alguien muy inspirador”, sostuvo.