Temperley se sacó la mufa: Oswaldo Pacheco destacó las claves de un triunfo que se hizo esperar

El vestuario de Temperley volvió a sonreír. Tras cortar una racha adversa de ocho compromisos sin conocer la victoria, el conjunto dirigido por Nicolás Domingo venció con autoridad a San Martín de San Juan en el Alfredo Beranger y recuperó el aire en la tabla de posiciones de la Primera Nacional.

Luego del pitazo final, Oswaldo Pacheco dialogó con la prensa y no ocultó su desahogo por los tres puntos obtenidos en casa. El defensor colombiano es uno de los pilares de la defensa del Gasolero junto a Valentín Aguiñagalde y volvió a ser uno de los puntos altos del equipo.

"Nos sacamos esa bronca de encima porque no se nos habían dado los resultados", confesó el zaguero, visiblemente aliviado por quebrar la sequía. Además, sostuvo: "Lo veníamos buscando hace algunos partidos, lo necesitábamos porque estábamos haciendo las cosas bien. Ahora toca trabajar para lo que se viene", sobre el valor anímico que significa esta victoria.

El trámite del encuentro mostró dos caras: un gran despliegue inicial del local y un complemento donde tocó resistir los embates sanjuaninos. Oswaldo Pacheco ofreció una lectura clara de este desarrollo: "El primer tiempo fue mejor que el segundo. El partido te hace tirarte un poco atrás, pero estuvimos enfocados en lo que entrenamos y lo pudimos mantener".

En esa misma línea, el defensor reconoció que la efectividad pudo haberles dado mayor tranquilidad, aunque valoró el espíritu de lucha del grupo. "Necesitábamos sacarnos la mufa de encima, veníamos jugando bien pero no se nos estaba dando el resultado. Hoy se sufrió pero tuvimos opciones; tranquilamente podríamos haber ganado por dos goles arriba. Nos defendimos a morir y se nos dio como queríamos", analizó.

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El análisis individual de Oswaldo Pacheco

El central cafetero se consolidó como una de las figuras de la tarde gracias a su firmeza en el juego aéreo y los duelos directos, características vitales para la divisional. "Me sentí seguro, aporté todo lo que tenía que aportar y todo lo que pueda sumar para el equipo", afirmó con confianza.

Además, dejó una radiografía de cómo se disputan estos encuentros en la Primera Nacional: "Esta categoría se juega a la segunda pelota y me hago fuerte ahí, desde ese lugar. Ganamos y ahora vamos por más".

Con este triunfo, Temperley no solo sumó tres puntos de oro en el Alfredo Beranger, sino que recuperó la memoria futbolística y la solidez defensiva que tanto le reclamaba el campeonato. Ahora suma 20 puntos, se ubica noveno en la tabla de posiciones y en la próxima fecha visitará a Chacarita.