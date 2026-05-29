Franco Díaz: "La gente de Temperley sabe que lo vamos a sacar adelante"

Temperley se enfoca en lo que será el choque de este domingo ante San Martín de San Juan en el Alfredo Beranger, donde buscará cortar con la malaria que lo ubicó en una posición incómoda en el torneo de la Primera Nacional. El equipo dirigido por Nicolás Domingo quiere volver a la victoria.

En ese marco, el mediocampista Franco Díaz pasó por los micrófonos del programa Locos por Temperley , donde realizó una profunda autocrítica sobre el momento del equipo en la Primera Nacional, analizó su evolución personal tras su regreso al club y proyectó el exigente partido que se avecina ante San Martín de San Juan.

A sus 25 años y tras registrar pasos por la máxima categoría del fútbol argentino, Franco Díaz reconoció que su vuelta al Gasolero implicó un proceso de readaptación física y mental. Sin embargo, reafirmó su felicidad por estar en el club que lo vio nacer: "Estoy muy contento. Cuando llegué al club ahora de nuevo tenía mucha expectativa, me costó adaptarme al fútbol de la B Nacional. A mí me encanta jugar en Temperley".

Franco Díaz levantó su nivel en las últimas fechas. A propósito fue uno de los mejores de Temperley en el encuentro ante Nueva Chicago.

"El otro día, desde mi vuelta, fue el mejor partido. Los primeros partidos me había costado un montón, venía mal y por suerte el otro día me sentí mucho más suelto y con más confianza, eso lo pude demostrar", aseguró. Esta evolución la atribuye a los años de experiencia acumulados fuera de Turdera: "Cuando me fui era más chico, recién tenía pocos partidos y me faltaba mucha experiencia, ahora soy otro jugador. Al ser más chico buscaba más lucirme, quizás ahora lo veo de otra forma al juego", reconoció.

Autocrítica, rachas y la falta de eficacia

El presente de Temperley muestra un equipo que genera juego pero que no logra plasmarlo en el marcador. Díaz no esquivó el bache futbolístico y analizó la falta de contundencia en los metros finales: "Creo que nos está faltando tomarnos un segundo más en el momento de la finalización para tomar mejores decisiones. En los últimos partidos tuvimos situaciones claras y estamos por buen camino".

El mediocampista apeló a mantener la calma frente a la adversidad: "El equipo llegó a la conclusión de que a veces las cosas, cuando te vienen saliendo mal, no hay con qué darle. Ya vamos a encontrar la racha positiva y quizás esos partidos los cerremos mejor".

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La exigencia de la gente y la presión del vestuario

Díaz se tomó el tiempo de hablarle directamente al hincha genuino que asiste al Estadio Alfredo Beranger. Entiende el malestar por los puntos perdidos, pero confía ciegamente en el respaldo de la tribuna: "El hincha se da cuenta de que, a pesar de la mala racha, no nos alcanza con solo jugar bien. La gente está enojada, pero tranquila de que cuando ganemos uno o dos partidos vamos a remontar. Hemos merecido más de lo que obtuvimos, es normal el enojo, la gente sabe que lo vamos a sacar adelante".

Asimismo, asumió la exigencia que recae sobre el grupo conducido por Nicolás Domingo: "Este plantel sabe que podemos dar mucho más de lo que estamos dando a nivel puntos, sentimos la presión de devolverle a la gente ese cariño".

El objetivo inmediato: San Martín de San Juan

Con la mente puesta en el próximo rival, el volante remarcó que la clave estará en explotar las virtudes propias antes que en preocuparse por el rival de turno: "Estamos viendo la forma de jugar de San Martín de San Juan, pero nos enfocamos en lo nuestro porque tenemos potencial y si estamos más finos somos más que los equipos de la categoría".

Para cerrar, el "Gordo" trazó una meta sumamente ambiciosa para el corto plazo de cara al campeonato: "Nuestro objetivo va a ser siempre ganar. Si hay algo que este equipo tiene es ganas de ganar, lo queremos hacer y nos sentimos con la responsabilidad. El objetivo del grupo es sumar los 9 puntos".