Se le escapó: Nueva Chicago le arrebató el triunfo a Temperley en la última jugada

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Un castigo demasiado grande para Temperley

Temperley masticó bronca en Mataderos y se volvió con un punto con sabor a poco tras igualar 1 a 1 con Nueva Chicago por la fecha 15 de la Primera Nacional, en un partido en el que local llegó al empate en la última jugada del partido.

El Gasolero lo ganaba bien, sin complicaciones y con un buen funcionamiento, ya que tenía el control del partido y no sufría en su valla. Sin embargo, literalmente en la última jugada del partido, el "Torito" acertó en su único ataque profundo del partido y alcanzó un empate inmerecido por lo que había sido el desarrollo del partido.

El equipo de Nicolás Domingo fue más desde el comienzo, pero la superioridad se hizo más notoria a partir del gol de Pedro Souto a los 30 minutos del primer tiempo. Desde ahí, con un gran trabajo de Franco Díaz, bien acompañado por Souto por izquierda y Franco Benítez por derecha, se apoderó del mediocampo y marcó el ritmo del partido. Sin embargo, no lo supo liquidar, desperdició varios contragolpe en el complemento y en el final lo pagó caro, demasiado caro.

El agónico gol de Sebastián Cosimano le dio un premio demasiado grande a un Nueva Chicago que había hecho por llegar al empate y casi ni había exigido a Ezequiel Mastrolía. Para Tempoerley, en cambio, fue un castigo demasiado grande que le impidió cortar su sequía de triunfos en esta Primera Nacional.