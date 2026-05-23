Se le escapó: Nueva Chicago le arrebató el triunfo a Temperley en la última jugada

Un castigo demasiado grande para Temperley
Temperley masticó bronca en Mataderos y se volvió con un punto con sabor a poco tras igualar 1 a 1 con Nueva Chicago por la fecha 15 de la Primera Nacional, en un partido en el que local llegó al empate en la última jugada del partido.
El Gasolero lo ganaba bien, sin complicaciones y con un buen funcionamiento, ya que tenía el control del partido y no sufría en su valla. Sin embargo, literalmente en la última jugada del partido, el "Torito" acertó en su único ataque profundo del partido y alcanzó un empate inmerecido por lo que había sido el desarrollo del partido.
El equipo de Nicolás Domingo fue más desde el comienzo, pero la superioridad se hizo más notoria a partir del gol de Pedro Souto a los 30 minutos del primer tiempo. Desde ahí, con un gran trabajo de Franco Díaz, bien acompañado por Souto por izquierda y Franco Benítez por derecha, se apoderó del mediocampo y marcó el ritmo del partido. Sin embargo, no lo supo liquidar, desperdició varios contragolpe en el complemento y en el final lo pagó caro, demasiado caro.
El agónico gol de Sebastián Cosimano le dio un premio demasiado grande a un Nueva Chicago que había hecho por llegar al empate y casi ni había exigido a Ezequiel Mastrolía. Para Tempoerley, en cambio, fue un castigo demasiado grande que le impidió cortar su sequía de triunfos en esta Primera Nacional.
¡Final del partido!
50' ST. Temperley fue más que Nueva Chicago, mereció quedarse con los tres puntos, pero en la última jugada se quedó con un empate con sabor a poco con el gol agónico del Torito. Fue 1 a 1 por la fecha 15 de la Primera Nacional
¡GOL DE NUEVA CHICAGO!
49' ST. En la última jugada del partido, Nueva Chicago marcó el empate. Tras una gran atajada de Mastrolía ante un cabezazo de Diego Barros, Cosimaro capturó el empate y marcó el empate.
"Chicago"Porque le empató el partido en la última jugada a Temperley con gol de Cocimano aunque todo el equipo se fue insultado por la hinchada. pic.twitter.com/NIeTjNbQGp— Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) May 23, 2026
Llegó Nueva Chicago, pero resolvió mal
45'ST. D'Ambrocio se encontró con la pelota en el borde del área tras un rebote, pero su remate se fue por encima del travesaño.
40'ST. Se juegan los últimos minutos.
Nueva Chicago intenta, pero no puedo
30' ST. El local no logra impone condiciones ante un sólido Temperley, que sigue teniendo el control del juego con un gran trabajo de Franco Díaz. El equipo está firme y no sufre.
Temperley domina y va por el segundo
20' ST. El Gasolero no bajó la intensidad en el complemento y mantiene el dominio, aunque no pudo cerrar la historia con dos contras mal resueltas en los primeros minutos.
¡Arrancó el segundo tiempo!
0' PT. Temperley y Nueva Chicago ya disputan los últimos 45 minutos en el estadio República de Mataderos.
¡Final del primer tiempo!
45' ST. Temperley se va al descanso con un buen triunfo ante Chicago, que sintió el golpe y lastimó muy poco a Mastrolía.
Casi mete el segundo Pedro Souto
45' PT. En su regreso a la titularidad, Souto está dulce y casi hace un golazo desde afuera del área, pero Masuero respondió bárbaro y mandó el balón al córner.
40' PT. Se juegan los últimos minutos de la etapa inicial con un Temperley que, después del gol, ganó confianza y está firme con un buen trabajo de Franco Díaz, Pedro Souto y Franco Benítez.
¡GOL DE TEMPERLEY!
30' PT. Temperley lastimó por las bandas y facturó. Franco Benítez recibió libre por derecha, se acomodó y lanzó un preciso centro para la entrada de Pedro Souto, que sorprendió y definió contra un palo para el 1 a 0.
"Pedro Souto"Por el golazo del jugador de Temperley ante Chicago. pic.twitter.com/xh9MynUf8f— Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) May 23, 2026
Temperley se anima más
20' PT. El equipo de Nicolás Domingo busca hacerse fuerte por las bandas y así tuvo sus primeras aproximaciones. Le falta más fineza en la definición.
¡Arrancó el partido en Mataderos!
0'PT. Ya juegan Temperley y Nueva Chicago por la fecha 15 de la Primera Nacional.
Formaciones confirmadas de Nueva Chicago y Temperley
Nueva Chicago: Facundo Masuero; Bruno Palazzo, Román Zalazar, Guillermo Ferracuti, Gonzalo Trindade; Rodrigo Ramírez, Tomás Rodríguez, Ramiro Balbuena; Gabriel Vega, Thiago Ocampo y Matías Romero. DT: Adrián Scifo.
Temperley: Ezequiel Mastrolía; Lorenzo Monti, Oswaldo Pacheco, Valentín Aguiñagalde, Lucas Angelini; Franco Benítez, Adrián Arregui, Franco Díaz, Pedro Souto; Gabriel Hauche y Facundo Krüger. DT: Nicolás Domingo.
Arbitro: Matías Billone Carpio. Hora: 16:00. Cancha: Nueva Chicago. TV: LPF Play.