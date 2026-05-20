Las realidades opuestas de Los Andes y Temperley después del clásico

El clásico entre Los Andes y Temperley disparó dos realidades opuestas y que parecían impensadas después del gol triunfal de Fernando Brandán. El Gasolero tenía todo para crecer después de dar el gran golpe, pero entró en un pozo y el que creció finalmente fue el Milrayitas, que hoy es animador en la Primera Nacional .

Con el agónico gol del Enano en el estadio Eduardo Gallardón, el Celeste no sólo lograba uno de esos triunfos que hacen despegar a un equipo, sino que además le propinó un duro golpe a su histórico rival , dejándolo en inmerso en una crisis importantees.

Sin embargo, lo que pasó después nadie lo imaginó . Ni de un lado ni del otro. Se dio lo opuesto a lo que todos creían. El elenco de Lomas de Zamora se levantó rápido de ese golpe, se fortaleció en la adversidad y desde ese día no perdió más, con cuatro victorias y tres empates. Y lo opuesto le pasó al de Turdera, que parecía plantarse como animador, pero no volvió a ganar y hoy está afuera de la zona de Reducido.

Después del clásico, Los Andes sumó 15 de los 21 puntos que hubo en juego , con una efectividad del 71,4%, mientras que Temperley fue lo opuesto: sumó cinco de 21, con cinco empates y dos derrotas. O sea que, desde aquel encuentro del 29 de marzo, el equipo de Leonardo Lemos acumula siete partidos sin perder, mientras que el de Nicolás Domingo suma la misma cantidad sin ganar.

Los Andes, y una gran muestra de carácter

La derrota en el clásico dejó un clima caliente en Los Andes. Al malestar por el flojo inicio de torneo (una victoria en 7 fechas), se le sumó el golpe de la derrota ante Temperley y eso puso en duda la continuidad del DT. Sin embargo, cuando todo parecía derrumbarse, el equipo se levantó, dio una muestra de carácter y hoy disfruta de un buen momento, ubicado a dos puntos del líder Colón de Santa Fe.

asenjo-gol Después de errar un penal en el clásico, Asenjo anotó cuatro goles en seis partidos para Los Andes.

El Milrayitas masticó bronca, pero siguió confiando y se hizo fuerte en la adversidad. A la fecha siguiente, le ganó de local por 2 a 0 a Chaco For Ever para sacarse la bronca del clásico y después ratificó su recuperación con un buen triunfo por 1 a 0 de visitante ante Acassuso para iniciar un nuevo camino.

A esa altura, el clásico había quedado atrás y Los Andes empezaba a pensar en otra cosa. Desde ahí, el equipo de Lemos siguió con los resultados positivos: empate 0 a 0 de local ante San Telmo, victoria por 2 a 0 en Los Polvorines a San Miguel y buena cosecha ante los principales candidatos de la zona, con empates ante Colón de Santa Fe y Deportivo Morón, y victoria por 1 a 0 ante Godoy Cruz.

Temperley no aprovechó el envión y sigue sin ganar

Después del triunfazo en Lomas, que se sumó al que había logrado la semana previa ante Atlanta, Temperley se encontraba en alza. El equipo estaba en su mejor momento y todo era optimismo. Sin embargo, luego de la victoria en el clásico, sumó de manera consecutiva los empates ante Midland (0 a 0), Quilmes (3 a 3), Colegiales (1 a 1), Patronato (0 a 0) y Almagro (1 a 1) y eso encendió algunas señales de alarma.

Esta seguidilla de partidos sin poder ganar se agravó con la goleada por 5 a 0 que recibió ante Deportivo Maipú en el estadio Alfredo Beranger hace dos semanas y se profundizó con la derrota que sufrió el domingo ante Gimnasia de Jujuy, de visitante. Por eso, el próximo partido ante Nueva Chicago será fundamental para cortar la mala racha e iniciar un nuevo camino.