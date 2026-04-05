Los Andes se sacó la bronca y venció a Chaco For Ever

Los Andes festejó frente al Negro
Con goles de Mauricio Asenjo y Camilo Viganoni, Los Andes consiguió su primera victoria del año en el estadio Eduardo Gallardón al vencer a Chaco For Ever por 2-0. Tres puntos fundamentales para el Milrayitas que va curando la herida del clásico para retomar posiciones en la zona a de la Primera Nacional.
Lo ganó bien el equipo de Leonardo Lemos. Abrió rápido el marcador, supo pasar algunos sustos y cerca del final lo liquidó para abrazarse a una victoria necesaria para su futuro inmediato.
Rompió el cero a los tres minutos, con una jugada de Alex Valdez Chamorro, el centro de Peter Grance y el cabezazo cruzado de Mauricio Asenjo que pegó en el palo y fue a la red. Desahogo del goleador que pidió perdón por el penal fallado en el clásico.
Los Andes se quedó después del gol. Eso hizo que Chaco buscara y casi encuentra. Sebastián López sacó un remate de Valenzuela y, tras el córner, arremetió Silvera, salvaron Daniel Franco y el travesaño.
Los Andes lo definió cerca del final
En el segundo tiempo se mantuvo la incertidumbre porque el dueño de casa no podía definirlo, por lo que el Negro siempre estuvo a tiro de llegar al empate, aunque no le generaba riesgo al Milrayitas.
El local encontró el alivio a los 32 minutos, cuando luego de un lateral Camino Viganoni aguantó la marca, giró y despidió un terrible derechazo que se clavó arriba, contra el primer palo de Caprio.
Fue 2-0, festejado, tranquilizador, que despejó dudas tras el último mal paso. Ahora Los Andes debe convencerse, fortalecerse y avisar que quiere ser uno de los protagonistas de la temporada.
Final del partido, ganó Los Andes
Alivio para el Milrayitas que, con goles de Asenjo y Viganoni, venció a Chaco For Ever por 2-0.
¡GOL DE LOS ANDES!
A los 32 minutos. Golazo de Camilo Viganoni, de media vuelta la clavó en el primer palo luego de lateral de Cañete.
Partido abierto en Lomas
Los Andes no puede estirar la diferencia en el marcador y Chaco For Ever no se resigna.
Cerca Echevarría del segundo
Se filtró Asenjo por izquierda, amortiguó en Caprio y le quedó alta la pelota para el cabezazo al delantero.
Arrancó el segundo tiempo
Los Andes y Chaco For Ever juegan los 45 minutos finales en el estadio Eduardo Gallardón.
Final del primer tiempo
Los Andes se va al descanso con triunfo parcial ante Chaco For Ever con gol de cabeza de Asenjo.
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Buscó el penal, no se lo dieron
Echevarría se zambulló ante la salida de Caprio, pero Jorge Broggi no compró.
Qué susto: Franco y el travesaño
Arremetida de Silvera, la pelota rebotó en la pierna del defensor de Los Andes, el horizontal y de milagro no fue gol.
López salvó la caída de su arco
El arquero evitó el empate con un manotazo por arriba ante un remate de afuera de Valenzuela.
¡GOL DE LOS ANDES!
A los tres minutos. Cabezazo de Mauricio Asenjo, palo y adentro. La armó Valdez Chamorro para el centro de Grance.
Avisó Chaco For Ever
Centro bajo de Valenzuela, lo perdió Carrizo entrando por el medio.
Arrancó en Lomas de Zamora
Ya juegan Los Andes y Chaco For Ever por la 8 fecha de la zona A de la Primera Nacional en el estadio: Eduardo Gallardón.
Así forman Los Andes
Los Andes: Sebastián López; Julián Navas, Julián Rodríguez Vuotto, Daniel Franco y Peter Grance; Franco Rodríguez, Sergio Ortiz y Alex Valdez Chamorro; Matías González, Mauricio Asenjo y Facundo Echeverría. DT: Leonardo Lemos.
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Chaco For Ever: Nicolás Caprio; Alan Luque, David Valdez, Ricardo Garay y Mathias Silvera; Juan Carrizo, Brian Nievas, Santiago Valenzuela y Mateo Díaz; Ezequiel Pacheco y Leonardo Marinucci. DT: Pablo Andrés Torresagasti.
Árbitro: Jorge Broggi. Estadio: Eduardo Gallardón. TV: LPF Play.