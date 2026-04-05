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5 de abril de 2026
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Los Andes se sacó la bronca y venció a Chaco For Ever

Por la 8º fecha de la zona A de la Primera Nacional, el equipo de Leonardo Lemos derrotó al Negro por 2-0, con goles de Mauricio Asenjo y Camilo Viganoni.

Diario La Unión | Daniel Santiago
Por Daniel Santiago
Cabezazo al gol de Mauricio Asenjo.

Cabezazo al gol de Mauricio Asenjo.

Cabezazo al gol de Mauricio Asenjo.

Cabezazo al gol de Mauricio Asenjo.

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Los Andes festejó frente al Negro

Con goles de Mauricio Asenjo y Camilo Viganoni, Los Andes consiguió su primera victoria del año en el estadio Eduardo Gallardón al vencer a Chaco For Ever por 2-0. Tres puntos fundamentales para el Milrayitas que va curando la herida del clásico para retomar posiciones en la zona a de la Primera Nacional.

Lo ganó bien el equipo de Leonardo Lemos. Abrió rápido el marcador, supo pasar algunos sustos y cerca del final lo liquidó para abrazarse a una victoria necesaria para su futuro inmediato.

Valdez Chamorro
Buen desempeño de Valdez Chamorro.

Buen desempeño de Valdez Chamorro.

Rompió el cero a los tres minutos, con una jugada de Alex Valdez Chamorro, el centro de Peter Grance y el cabezazo cruzado de Mauricio Asenjo que pegó en el palo y fue a la red. Desahogo del goleador que pidió perdón por el penal fallado en el clásico.

Los Andes se quedó después del gol. Eso hizo que Chaco buscara y casi encuentra. Sebastián López sacó un remate de Valenzuela y, tras el córner, arremetió Silvera, salvaron Daniel Franco y el travesaño.

Los Andes lo definió cerca del final

En el segundo tiempo se mantuvo la incertidumbre porque el dueño de casa no podía definirlo, por lo que el Negro siempre estuvo a tiro de llegar al empate, aunque no le generaba riesgo al Milrayitas.

El local encontró el alivio a los 32 minutos, cuando luego de un lateral Camino Viganoni aguantó la marca, giró y despidió un terrible derechazo que se clavó arriba, contra el primer palo de Caprio.

Fue 2-0, festejado, tranquilizador, que despejó dudas tras el último mal paso. Ahora Los Andes debe convencerse, fortalecerse y avisar que quiere ser uno de los protagonistas de la temporada.

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Final del partido, ganó Los Andes

Alivio para el Milrayitas que, con goles de Asenjo y Viganoni, venció a Chaco For Ever por 2-0.

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¡GOL DE LOS ANDES!

A los 32 minutos. Golazo de Camilo Viganoni, de media vuelta la clavó en el primer palo luego de lateral de Cañete.

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Partido abierto en Lomas

Los Andes no puede estirar la diferencia en el marcador y Chaco For Ever no se resigna.

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Cerca Echevarría del segundo

Se filtró Asenjo por izquierda, amortiguó en Caprio y le quedó alta la pelota para el cabezazo al delantero.

Los Andes vs. Chaco For Ever
Los Andes pudo ganar en el Gallard&oacute;n.

Los Andes pudo ganar en el Gallardón.

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Arrancó el segundo tiempo

Los Andes y Chaco For Ever juegan los 45 minutos finales en el estadio Eduardo Gallardón.

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Final del primer tiempo

Los Andes se va al descanso con triunfo parcial ante Chaco For Ever con gol de cabeza de Asenjo.

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Buscó el penal, no se lo dieron

Echevarría se zambulló ante la salida de Caprio, pero Jorge Broggi no compró.

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Qué susto: Franco y el travesaño

Arremetida de Silvera, la pelota rebotó en la pierna del defensor de Los Andes, el horizontal y de milagro no fue gol.

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López salvó la caída de su arco

El arquero evitó el empate con un manotazo por arriba ante un remate de afuera de Valenzuela.

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¡GOL DE LOS ANDES!

A los tres minutos. Cabezazo de Mauricio Asenjo, palo y adentro. La armó Valdez Chamorro para el centro de Grance.

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Avisó Chaco For Ever

Centro bajo de Valenzuela, lo perdió Carrizo entrando por el medio.

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Arrancó en Lomas de Zamora

Ya juegan Los Andes y Chaco For Ever por la 8 fecha de la zona A de la Primera Nacional en el estadio: Eduardo Gallardón.

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Así forman Los Andes

Los Andes: Sebastián López; Julián Navas, Julián Rodríguez Vuotto, Daniel Franco y Peter Grance; Franco Rodríguez, Sergio Ortiz y Alex Valdez Chamorro; Matías González, Mauricio Asenjo y Facundo Echeverría. DT: Leonardo Lemos.

Chaco For Ever: Nicolás Caprio; Alan Luque, David Valdez, Ricardo Garay y Mathias Silvera; Juan Carrizo, Brian Nievas, Santiago Valenzuela y Mateo Díaz; Ezequiel Pacheco y Leonardo Marinucci. DT: Pablo Andrés Torresagasti.

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Árbitro: Jorge Broggi. Estadio: Eduardo Gallardón. TV: LPF Play.

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