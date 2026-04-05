Los Andes se sacó la bronca y venció a Chaco For Ever

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Los Andes festejó frente al Negro

Con goles de Mauricio Asenjo y Camilo Viganoni, Los Andes consiguió su primera victoria del año en el estadio Eduardo Gallardón al vencer a Chaco For Ever por 2-0. Tres puntos fundamentales para el Milrayitas que va curando la herida del clásico para retomar posiciones en la zona a de la Primera Nacional.

Lo ganó bien el equipo de Leonardo Lemos. Abrió rápido el marcador, supo pasar algunos sustos y cerca del final lo liquidó para abrazarse a una victoria necesaria para su futuro inmediato.

Valdez Chamorro Buen desempeño de Valdez Chamorro.

Rompió el cero a los tres minutos, con una jugada de Alex Valdez Chamorro, el centro de Peter Grance y el cabezazo cruzado de Mauricio Asenjo que pegó en el palo y fue a la red. Desahogo del goleador que pidió perdón por el penal fallado en el clásico.

Los Andes se quedó después del gol. Eso hizo que Chaco buscara y casi encuentra. Sebastián López sacó un remate de Valenzuela y, tras el córner, arremetió Silvera, salvaron Daniel Franco y el travesaño.

Los Andes lo definió cerca del final

En el segundo tiempo se mantuvo la incertidumbre porque el dueño de casa no podía definirlo, por lo que el Negro siempre estuvo a tiro de llegar al empate, aunque no le generaba riesgo al Milrayitas.

El local encontró el alivio a los 32 minutos, cuando luego de un lateral Camino Viganoni aguantó la marca, giró y despidió un terrible derechazo que se clavó arriba, contra el primer palo de Caprio.

Fue 2-0, festejado, tranquilizador, que despejó dudas tras el último mal paso. Ahora Los Andes debe convencerse, fortalecerse y avisar que quiere ser uno de los protagonistas de la temporada.