Escapó de un instituto de menores de Lomas de Zamora y lo atraparon después de dos años

Después de casi dos años de búsqueda, atraparon a un joven que se había escapado de un instituto de menores de Lomas de Zamora . Está acusado de cometer un homicidio en 2021.

El caso tuvo su origen con el crimen de Orlando Jeremías Gamarra , de 23 años, quien perdió la vida tras una pelea ocurrida en el barrio de emergencia Villa Hidalgo , en el partido de San Martín . Recibió un disparo en la espalda que le provocó la muerte el 25 de septiembre de 2021.

Allanamiento. Atraparon a un prófugo acusado de abusar de su pareja y la hija de ella en Temperley

En aquel momento, un menor de edad había sido señalado como autor material del homicidio. Lograron arrestarlo el 22 de junio de 2022 y lo trasladaron al Instituto de Menores de Lomas de Zamora. Permaneció allí durante dos años, pero en junio de 2024 logró escapar .

El joven permanecía prófugo desde entonces. La investigación quedó a cargo de la DDI San Martín, que después de arduas averiguaciones logró detectar dos domicilios en la localidad de José C. Paz donde el acusado podría esconderse.

La detención del prófugo

detenido Se había fugado de un instituto de menores de Lomas de Zamora en junio de 2024. Za

A partir de la información obtenida, se solicitaron órdenes de allanamiento para los objetivos identificados. De esa manera pudieron detener al joven prófugo tras dos años de intensa búsqueda. En los operativos también fue arrestado un hombre de 50 años, acusado de tenencia ilegal de arma de guerra.

Los policías incautaron una pistola Glock calibre .40, una pistola Taurus 9 milímetros (ambas con la numeración limada), 67 balas, cinco cuadernos con anotaciones y un teléfono celular. Quedaba claro que el joven seguía teniendo vínculos con el delito.

Los detenidos y todo el material incautado quedaron a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°5 y de la UFI de Responsabilidad Penal Juvenil N°2 de San Martín. El joven está imputado por “homicidio agravado”.