miércoles 13 de mayo de 2026
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13 de mayo de 2026
Declaración.

Crimen de Agustín Rivero: el último prófugo detenido confesó ser el autor del disparo

Matías Ezequiel Daller, el último implicado en el crimen de Agustín Rivero, confesó durante la indagatoria. En total, son tres los detenidos.

Agustín Rivero, el joven estudiante asesinado.

Agustín Rivero, el joven estudiante asesinado.

Matías Ezequiel Daller, el último prófugo detenido por el crimen de Agustín Rivero, confesó durante la declaración indagatoria que el autor del disparo que terminó con la vida del estudiante de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Matanza (UNLAM), ocurrido el pasado 24 de abril en Temperley.

Fuentes judiciales confirmaron a La Unión que el imputado reconoció el hecho ante la UFI 7 de Lomas de Zamora, que investiga el homicidio del joven de 21 años, ultimado durante un intento de robo cuando regresaba a su casa de cursar.

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Según la reconstrucción de la causa, Rivero fue interceptado en la esquina de Dinamarca y Ericson, en el barrio San José, por al menos tres delincuentes que le robaron el celular y le dispararon antes de escapar. La víctima murió poco después en un centro de salud de la zona.

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El último prófugo quedó a disposición de la Justicia.

El último prófugo quedó a disposición de la Justicia.

La investigación por el crimen de Agustín Rivero

Durante la investigación, una expareja del acusado aportó un testimonio clave al declarar que Daller se presentó en su vivienda luego del crimen y le confesó lo sucedido. También relató que el sospechoso se llevó ropa y la tarjeta SUBE del hijo de la mujer para intentar evitar ser rastreado.

Los investigadores continúan analizando teléfonos celulares y otros elementos secuestrados para establecer si existieron más personas involucradas en el homicidio que conmocionó a la comunidad educativa de la UNLAM.

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