Estos son los recortes que dispuso el Gobierno para lograr el equilibrio fiscal

El objetivo es uno: asegurar el equilibrio fiscal a cualquier costo. El gobierno de Javier Milei anunció una reducción de subsidios económicos que asciende a $223.822 millones. ¿Pero a qué sectores afectan estos recortes ?

Además de las partidas en salud, educación e infraestructura vial, los sectores afectados por esta decisión administrativa incluyen la provisión de energía eléctrica y gas, el sistema de transporte público de pasajeros y una serie de programas diseñados para el fomento de las economías regionales y la industria láctea.

Según se desprende de la norma, la mayor incidencia del ajuste se concentra en el área de energía, la cual percibe una reducción de financiamiento estatal que asciende a los $ 136.231 millones de pesos. Dentro del apartado energético, el informe precisa que “se reducen $110.000 millones de las reservas del Tesoro destinadas a subsidios energéticos”.

A este monto se le adicionan $13.410 millones que correspondían al Plan Gas IV. Además, se registra una baja de $11.392 millones destinados al Fondo Fiduciario FFGAS para la compensación tarifaria zona fría, recurso utilizado para el costo del gas en regiones de baja temperatura.

El ajuste en esta área también contempla $1.366 millones de compensaciones a productoras de gas bajo la Resolución de la Secretaría de Energía 24/2025 y $63 millones del proyecto de energías renovables en mercados rurales, ejecutado por la Comisión Mixta Argentina-Paraguaya del Río Paraná (COMIP).

Ajuste en el transporte público

En lo que respecta al transporte público, la reducción de fondos es de $30.000 millones. Esta baja afecta la disponibilidad de financiamiento directo desde el Tesoro Nacional para el sostenimiento de los servicios de movilidad en el territorio federal.

Un tercer bloque de recortes, agrupado bajo el concepto de otros subsidios, suma una quita de $57.591 millones.

En este segmento, “se recortan $50.000 millones las reservas del Tesoro para atender subsidios a empresas públicas”. Adicionalmente, se dispuso una reducción de $2.980 millones destinados a atender gastos corrientes de ARSAT, la empresa nacional de soluciones satelitales.

Los medios de comunicación estatales también registran una merma de $1.618 millones para asistencia financiera a empresas públicas dependientes de la Secretaría de Comunicación y Prensa, mencionando específicamente a RTA SA, APE SA y Contenidos Artísticos e Informativos SA.

Finalmente, la medida gubernamental alcanza a sectores productivos regionales y a la gestión de recursos hídricos compartidos. Se eliminan $1.705 millones destinados para el Impulso al Desarrollo de Economías Regionales” y $1.000 millones para la formulación de políticas y programas para el sector lácteo”.

Por último, la disposición reduce en $289 millones de pesos los fondos que tenían como beneficiario a la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) para tareas vinculadas al aprovechamiento de los recursos hídricos.

FUENTE: Noticias Argentinas