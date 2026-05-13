Pincoya olió el bóxer de Dylan Gissi en Gran Hermano: "Tiene un tremendo p..."

Jennifer “Pincoya” Torres contó su aventura en la casa de Gran Hermano Generación Dorada al convertirse en una catadora/detective de calzoncillos luego de hallar uno sobre su cama. Finalmente, se supo que la prenda era de Dylan Gissi, el novio de Cinzia Francischiello.

La chilena que habló a solas con el Big en el confesionario sobre lo sucedido. “Encontré un calzoncillo de hombre y le empecé a preguntar a todos”, contó Pincoya al respecto de su búsqueda que comenzó con una indagatoria a Eduardo Carrera.

Es el amor. Cómo será la boda de Cinzia Francischiello de Gran Hermano y Dylan Gissi

Manuel Ibero y Juan “Juanicar” Caruso fueron los siguientes apuntados por la trasandina. Ambos negaron ser los dueños de la prenda en cuestión.

La memoria fue clave para resolver el misterio del calzoncillo hallado por Pincoya, ya que su dueño se encontraba afuera de la casa pero tampoco era del algún exparticipante.

“De repente me acordé de Cinzia, que la vi con uno de esos calzoncillos que son del novio. Tiene uno blanco y uno negro”, informó la chilena en el confesionario.

Cinzia Francischiello le dio la razón y le pidió disculpas a la trasandina por haberlo dejado en la cama. “Estúpida, querés que duerma con el calzón de tu marido y yo peleando con toda la casa”, lanzó Pincoya.

image Pincoya olió el boxer de Dylan Gissi.

Jennifer, que más de una vez declaró ser experta en “magias negras”, le afirmó a Cinzia que es capaz de saber si un hombre es fiel o infiel con tan solo oler la ropa interior, por lo que metió una olfateada para el campeonato al bóxer del novio de la venezolana.

“Hice la lectura. Ese hombre tiene un tremendo p…, es un hombre fiel, no es mujeriego, para nadie, es un hombre de casa, así que la mujer se puede casar tranquila”, diagnosticó Pincoya sobre el exfutbolista de Banfield Dylan Gissi.