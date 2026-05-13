Qué jugadores de Gran Hermano lograron bajar de la placa planta

Se armó la placa definitiva en Gran Hermano.

La planta antropomorfa volvió a meterse en la casa de Gran Hermano Generación Dorada para hacer de las suyas y para decorar el jardín de la casa más famosa del país del certamen de Telefe con una enorme cantidad de macetas.

Luego, Santiago del Moro comunicó quiénes eran salvados por el público a menos de 24 horas de que dos jugadores sean eliminados del certamen de Telefe por la placa planta.

Todo o nada.

Todo o nada. Cómo es la nueva placa planta en Gran Hermano Generación Dorada

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Los participantes del reality que zafaron fueron por haber recibido la menor cantidad de votos del público para abandonar la competencia.

De esta forma, Santiago del Moro reveló que eran nueve y dio a conocer sus nombres de manera azarosa, comenzando por Manuel Ibero.

Los siguientes que se enteraron que continuaban en competencia fueron Cinzia Francischiello, Gladys La Bomba Tucumana, Yanina Zilli, Luana Fernández, Tamara Paganini, Emanuel Di Gioia, Danelik Galazán y Jennifer “Pincoya” Torres.

image La placa de Gran Hermano.

Cómo quedó la placa planta de Gran Hermano

Luego de conocerse a los salvados, la placa de Gran Hermano quedó conformada por Titi Tcherkaski, Juan “Juanicar” Caruso, Franco Zunino, Lolo Poggio, Eduardo Carrera y Grecia Colmenares.