Qué jugadores de Gran Hermano lograron bajar de la placa planta

La planta antropomorfa volvió a meterse en la casa de Gran Hermano Generación Dorada para hacer de las suyas y para decorar el jardín de la casa más famosa del país del certamen de Telefe con una enorme cantidad de macetas.
Santiago del Moro comunicó los nueve salvados y los seis que siguen en la cuerda floja en Gran Hermano. Dos de ellos dejarán el certamen de Telefe.
La planta antropomorfa volvió a meterse en la casa de Gran Hermano Generación Dorada para hacer de las suyas y para decorar el jardín de la casa más famosa del país del certamen de Telefe con una enorme cantidad de macetas.
Luego, Santiago del Moro comunicó quiénes eran salvados por el público a menos de 24 horas de que dos jugadores sean eliminados del certamen de Telefe por la placa planta.
Los participantes del reality que zafaron fueron por haber recibido la menor cantidad de votos del público para abandonar la competencia.
De esta forma, Santiago del Moro reveló que eran nueve y dio a conocer sus nombres de manera azarosa, comenzando por Manuel Ibero.
Los siguientes que se enteraron que continuaban en competencia fueron Cinzia Francischiello, Gladys La Bomba Tucumana, Yanina Zilli, Luana Fernández, Tamara Paganini, Emanuel Di Gioia, Danelik Galazán y Jennifer “Pincoya” Torres.
Luego de conocerse a los salvados, la placa de Gran Hermano quedó conformada por Titi Tcherkaski, Juan “Juanicar” Caruso, Franco Zunino, Lolo Poggio, Eduardo Carrera y Grecia Colmenares.