miércoles 13 de mayo de 2026
Escribinos
13 de mayo de 2026
Todo o nada.

Qué jugadores de Gran Hermano lograron bajar de la placa planta

Santiago del Moro comunicó los nueve salvados y los seis que siguen en la cuerda floja en Gran Hermano. Dos de ellos dejarán el certamen de Telefe.

Se armó la placa definitiva en Gran Hermano.&nbsp;

Se armó la placa definitiva en Gran Hermano. 

La planta antropomorfa volvió a meterse en la casa de Gran Hermano Generación Dorada para hacer de las suyas y para decorar el jardín de la casa más famosa del país del certamen de Telefe con una enorme cantidad de macetas.

Luego, Santiago del Moro comunicó quiénes eran salvados por el público a menos de 24 horas de que dos jugadores sean eliminados del certamen de Telefe por la placa planta.

Lee además
Daniela dejó Gran Hermano. 
Hasta pronto.

Así fue la partida de Daniela de Gran Hermano Generación Dorada
Placa planta en Gran Hermano. 
Todo o nada.

Cómo es la nueva placa planta en Gran Hermano Generación Dorada
Embed

Los participantes del reality que zafaron fueron por haber recibido la menor cantidad de votos del público para abandonar la competencia.

De esta forma, Santiago del Moro reveló que eran nueve y dio a conocer sus nombres de manera azarosa, comenzando por Manuel Ibero.

Los siguientes que se enteraron que continuaban en competencia fueron Cinzia Francischiello, Gladys La Bomba Tucumana, Yanina Zilli, Luana Fernández, Tamara Paganini, Emanuel Di Gioia, Danelik Galazán y Jennifer “Pincoya” Torres.

image
La placa de Gran Hermano.

La placa de Gran Hermano.

Cómo quedó la placa planta de Gran Hermano

Luego de conocerse a los salvados, la placa de Gran Hermano quedó conformada por Titi Tcherkaski, Juan “Juanicar” Caruso, Franco Zunino, Lolo Poggio, Eduardo Carrera y Grecia Colmenares.

Temas
Seguí leyendo

Así fue la partida de Daniela de Gran Hermano Generación Dorada

Cómo es la nueva placa planta en Gran Hermano Generación Dorada

El escandaloso error en GH que desató polémica en las redes sociales

Gladys estalló en Gran Hermano: "A mí no me manda nadie"

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Cruce de Luis Ventura y Flor Peña.  video
Se pudrió todo.

Luis Ventura le contestó a Flor Peña sobre la filtración de su video íntimo

Las más leídas

Te Puede Interesar

Wanda Nara, con nuevo romance. 
Son rumores.

Revelan que Wanda Nara tendría nuevo novio: "Se está empo..."