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8 de julio de 2026
¡Ups!

Mauro Icardi lanzó una indirecta sobre la supuesta amante de Diego Latorre

Mauro Icardi volvió a hacer una publicación contra Yanina Latorre y esta vez lanzó una indirecta sobre una supuesta infidelidad de Diego Latorre.

Mauro Icardi contra Yanina y Diego Latorre.&nbsp;

Mauro Icardi contra Yanina y Diego Latorre. 

Después del fuerte cruce que protagonizaron durante el último fin de semana, Mauro Icardi volvió a utilizar sus redes sociales disparar munición gruesa contra Yanina Latorre y su esposo.

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Posteo de Mauro Icardi.

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A través de sus historias de Instagram, el novio de la China Súarez sorprendió con un mensaje filoso: "Aruzza. ¡¡¡Qué calladita estuviste hoy!!! Cómo venimos con el enigmático? ¿Alguna idea?". Y agregó: "Segunda pista: Si saco de noche a pasear los perros, ¿creés que alguna odontóloga me atenderá?".

El video que sumó Mauro Icardi

Además, Mauro Icardi compartió un recorte de una entrevista que Diego Latorre dio en Bondi Live, donde ambos recordaban, entre risas, un insólito episodio ocurrido cuando él salió a pasear al perro y tardó más de lo habitual en regresar. Indirectamente, dio a entender que Diego Latorre tiene una amante en su propio barrio.

"Yo saco a pasear al perro dos veces por día, básicamente, quizá una tercera. Y ese día demoré, ponele, 45 minutos. Yo vivo en un barrio cerrado, no es que me puedo ir a...", decía Diego Latorre en esa ocasión.

En ese mismo video, Yanina interrumpía el relato para remarcar: "Sí, pero hay muchas casas". Y seguía: "Le empecé a escribir por WhatsApp y no me contestaba. Está siempre con el teléfono en el cu... o en la mano".

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