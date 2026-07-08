jueves 09 de julio de 2026
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8 de julio de 2026
¡De locos!

Valentina Cervantes contó la intimidad del vestuario de la Selección Argentina

Luego del partido con Egipto, Valentina Cervantes, pareja de Enzo Fernández, contó cómo fueron los festejos en el vestuario de la Selección Argentina.

Valentina y Enzo, en familia.&nbsp;

Valentina y Enzo, en familia. 

“Es increíble, realmente una locura. Lo que hizo Enzo es el esfuerzo de todo el año, de todo el camino recorrido. Que lo pueda hacer es una emoción total”, le dijo a Puro Show, en El Trece.

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Valentina Cervantes reveló que vio a Enzo Fernández en el vestuario después del partido y que el clima era de fiesta total: “Estaba muy feliz él. Compartimos un rato juntos y le dije que estaba muy orgullosa”.

“Creo que nunca terminamos de perder las esperanzas y que la fe sigue intacta para seguir pasando. Toda la gente tira para el mismo lado”, aseguró.

Valentina Cervantes y Enzo Fernández.

Valentina Cervantes y Enzo Fernández.

El sufrimiento de Valentina Cervantes

Valentina Cervantes sostuvo que, como familiar, el partido se sufre más y así se pudo ver en la platea como los íntimos de cada jugador vivieron el partido.

“Todo el mundo sufre, pero creo que siendo familia es peor. Todos los argentinos estamos unidos una vez más con el mismo objetivo”, cerró.

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