Enzo Fernández y la remontada de la Selección Argentina: "Demostramos lo que es ser argentinos"

Enzo Fernández se vistió de héroe y le dio un triunfo histórico a la Selección Argentina para seguir soñando en el Mundial 2026. Con su certero cabezazo, marcó el 3 a 2 ante Egipto en tiempo de descuento y concretó una remontada épica después de estar dos goles abajo en el marcador.

Luego del encuentro, Fernández habló con la prensa aún emocionado por lo que había vivido hace instantes en el césped del Atlanta Stadium y ponderó lo hecho por sus compañeros.

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“Lo que se vio en los últimos 25 minutos fue increíble, una humildad, una grandeza de ir para adelante más allá de la adversidad. En los 25 minutos demostramos lo que es ser argentinos”, remarcó el mediocampista del Chelsea en diálogo con DSports.

Fue una remontada histórica. Cuando todo parecía perdido, la Albiceleste sacó a relucir su amor propio y consiguió dar vuelta el resultado gracias a los goles de Cristian Romero , Lionel Messi y Enzo Fernández .

"EN LOS ÚLTIMOS 20 O 25 MINUTOS DEMOSTRAMOS LO QUE ES SER ARGENTINO"



La palabra de Enzo Fernández tras la histórica clasificación de Argentina a cuartos de final. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup



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“La verdad que tengo una felicidad enorme, todavía no puedo caer. Son momentos increíbles que quedaran grabados en mi corazón. Lo del gol fue una locura, soy un privilegiado”, remarcó.

Y sobre su gol, en diálogo con TyC Sports, agregó: “En esa situación me ponen mis compañeros. La verdad que tengo unos compañeros terribles, de una calidad terrible, y en esos últimos metros hay que aprovechar esas jugadas donde hay espacios. Por suerte se me dio en los últimos momentos”.

"SEGUIMOS VIVOS, ESTO ES ARGENTINA"



Enzo Fernández, tras anotar el gol del triunfo ante Egipto.



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Triunfo épico y el nuevo desafío de la Selección Argentina

Argentina llegó a este Mundial como la campeona vigente con el desafío con de repetir lo hecho hace cuatro años, pero el camino no viene siendo sencillo. Después de superar con la tranquilidad la zona de grupos, sufrió en el cruce ante Cabo Verde por los 16avos de final y este martes remontó un encuentro que quedará grabado por siempre en la historia del fútbol argentino.

"Ya pasaron cuatro años de Qatar, lo que acá vinimos hacer es jugar otro Mundial, a representar a nuestro país y a querer ganarlo nuevamente porque en el futbol se olvida lo que pasó atrás. Vamos en busca de eso", concluyó Enzo Fernández.