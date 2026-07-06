El día que la locura de un Banfield-Vélez convenció a un futbolista de Estados Unidos de ser profesional

Para un joven de 16 años nacido en Alabama, el fútbol era un simple pasatiempo en una región dominada por el deporte ovalado y los cascos. Sin embargo, un caótico viaje para presenciar un partido de Banfield cambió su mentalidad para siempre.

Chris Richards, defensor de la selección de Estados Unidos y del Crystal Palace de la Premier League, confesó que la decisión de dedicar su vida al fútbol nació tras presenciar un áspero partido entre Banfield y Vélez en la Argentina.

Corría el año 2016 y Richards formaba parte del Programa de Desarrollo Olímpico (ODP) de su país. La delegación juvenil planificó una gira de dos semanas por Argentina para disputar amistosos y empaparse de la cultura futbolística local. Lo que no sabían era que recibirían un bautismo de fuego.

Mientras el micro del equipo estadounidense se trasladaba hacia el estadio para presenciar el encuentro entre Banfield y Vélez, un grupo de simpatizantes comenzó a apedrear el vehículo. El impacto de los objetos contundentes contra los vidrios desató el pánico inicial entre los adolescentes norteamericanos.

"Al principio fue bastante aterrador", admitió el zaguero central al rememorar la experiencia. No obstante, el miedo se transformó rápidamente en fascinación absoluta apenas pisó las tribunas del estadio. Al ver la pasión desmedida de la hinchada, los cantos incesantes y la electricidad del ambiente, Richards comprendió que el fútbol en Sudamérica no era un juego, sino una religión.

La llama que se encendió para ser futbolista profesional

"Viajamos en un autobús desde el hotel hasta el juego. La gente le tiraba cosas a nuestro autobús y creo que cuando tienes 15 o 16 años es un poco aterrador, pero cuando regresé a Estados Unidos dije 'esto es genial'. Honestamente creo que fue la pasión, lo mucho que la gente ama el deporte allí y también mi entrenador mientras crecía era de Argentina, así que siempre nos inculcó eso", recordó Chris Richards, a 10 años de esa travesía.

Aquella atmósfera hostil y hermosa a la vez le encendió una chispa interna. La desconexión total con el frío ambiente de los deportes en Estados Unidos lo cautivó por completo.

CHRIS RICHARDS Y UNA ANÉCDOTA EN UN VÉLEZ-BANFIELD



El jugador de Estados Unidos recordó cuando fue a ver un partido del fútbol argentino cuando tenía 15 años y cómo lo motivó a ser futbolista profesional.



@barbiefritzler#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/Pl1YYwHwES — DSPORTS (@DSports) July 5, 2026

El llamado al padre y el salto a Europa

El impacto fue tan profundo que Richards no esperó a aterrizar en su país para cambiar el rumbo de su destino. Desde su habitación de hotel en Argentina, llamó a su padre para comunicarle una decisión inquebrantable: "Papá, quiero ser futbolista profesional".

A partir de ese viaje, la carrera del defensor central se disparó de forma meteórica. A su regreso a los Estados Unidos se incorporó a las academias juveniles de la MLS. Solo cuatro años después de aquella tarde de locura en Buenos Aires, debutó en la Bundesliga con el Bayern Múnich.

Luego, se asentó en el Crystal Palace de la Premier League inglesa y se transformó en un pilar indiscutido de la defensa de la Selección de los Estados Unidos.

"Fue un momento realmente emocionante. Pasamos una semana y media, dos semanas en Argentina y esa fue una experiencia reveladora para mí", rememoró en diálogo con Dsports. 10 años después, el jugador con pasado en Bayern Múnich -donde apenas disputó 10 partidos - ha tenido sus primeros encuentros en una Copa del Mundo: fue titular en tres de los cuatro duelos del seleccionado, en los cuales completó los 90 minutos. Ahora, espera por el compromiso ante Bélgica, que se jugará este lunes a las 21, por los octavos de final del Mundial 2026.

Aquel partido entre Banfield y Vélez, que para el hincha promedio pudo haber sido una fecha más del campeonato local, terminó dándole al fútbol estadounidense una de sus máximas figuras actuales. Una muestra más de que el fútbol argentino, con toda su hermosa e impredecible locura, es capaz de moldear el destino de quienes lo miran de frente.