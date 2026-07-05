Gustavo Gómez recordó a Lanús tras la eliminación de Paraguay del Mundial 2026

Paraguay se despidió del Mundial 2026 con la frente en alto. En un cruce cerrado por los octavos de final, el conjunto dirigido por Gustavo Alfaro resistió con el alma, pero terminó cayendo por la mínima ante Francia. Al concluir el encuentro, las cámaras se quedaron con las lágrimas de Gustavo Gómez, el ex Lanús y capitán de la selección.

El defensor completó un torneo memorable liderando la zaga albirroja, que incluyó la histórica eliminación a Alemania en la ronda anterior. Sin embargo, la tristeza del final no opacó la grandeza del capitán, quien en la zona mixta del estadio se tomó unos minutos para hablar con los medios internacionales y viajar en el tiempo hacia sus inicios en el fútbol argentino.

Al ser consultado sobre la fortaleza mental del equipo y cómo se forja el carácter en situaciones tan difíciles, Gustavo Gómez recordó su paso por Lanús , donde se consagró campeón del torneo argentino en 2016. Con los ojos vidriosos, el defensor dejó una frase que impactó directo en el corazón de los hinchas del Granate.

La legión de futbolistas paraguayos que tienen pasado en Lanús o se encuentran vistiendo la camiseta Granate es importante dentro de la lista que presentó Gustavo Alfaro para el Mundial 2026. Con Miguel Almirón, Gustavo Gómez, entre los ex y José María Canale y Rolando Dejesús entre los actuales, la bandera de Lanús flameó en la camiseta de Paraguay durante la Copa del Mundo.

"En las malas uno siempre se apoya en los lugares donde aprendió a luchar. Por eso siempre digo que Lanús es un lugar donde fui muy feliz. Me abrieron las puertas cuando salí de mi país, me trataron de una manera increíble y me dieron las herramientas para saltar al fútbol europeo", confesó el defensor del Palmeiras.

Gustavo Gómez: "Lanús ocupa un lugar muy importante en mi corazón"

Gustavo Gómez, que disputó los 90 minutos de la batalla ante los franceses, resaltó la importancia de la identidad familiar que mantiene el club de la Fortaleza: "Es una institución modelo para toda Sudamérica. El cariño que me dio la gente de Lanús no se olvida con los años, y hoy, en este momento tan triste, recordar esos momentos de alegría me da fuerzas para lo que viene. Lanús ocupa un lugar muy importante en mi corazón".

La Selección de Paraguay cierra así una Copa del Mundo inolvidable tras 16 años de ausencias en la máxima cita, devolviéndole el orgullo a todo su pueblo. Su capitán se marcha con el dolor de la eliminación, pero con la tranquilidad de haber dejado la vida en la cancha y con la gratitud de un campeón que jamás olvida dónde empezó su camino hacia la gloria.

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El paso de Gustavo Gómez por Lanús

El recuerdo de Gustavo Gómez no es casualidad; su paso por el Granate dejó una marca de oro en la historia de la institución. El defensor paraguayo llegó a Lanús a mediados de 2014 procedente de Libertad de su país. Rápidamente se ganó la titularidad a base de un juego aéreo implacable, firmeza en el mano a mano y una personalidad de líder que enamoró a los hinchas.

Su punto máximo en el club llegó en el primer semestre de 2016. Bajo la dirección técnica de Jorge Almirón, conformó una de las duplas centrales más sólidas del fútbol argentino junto a Diego Braghieri. Aquel equipo desplegó un fútbol de alto vuelo y se coronó campeón del Torneo de Primera División tras una histórica goleada por 4-0 ante San Lorenzo en la final disputada en el Monumental.

En total, el paraguayo disputó más de 80 partidos con la camiseta granate y anotó varios goles importantes. Su altísimo nivel despertó el interés de los gigantes del Viejo Continente, lo que provocó su posterior transferencia al Milan de Italia. En la actualidad, viste los colores del Palmeiras de Brasil desde el 2018, donde se transformó en una de las grandes figuras del conjunto paulista.