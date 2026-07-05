Choque, vuelco y misterio en Camino Negro: un auto apareció abandonado con alcohol y drogas

Un auto protagonizó un fuerte choque y vuelco sobre el ex Camino Negro , en Lomas de Zamora . El conductor abandonó el vehículo y la Policía investiga qué pasó.

El siniestro vial ocurrió en Camino Presidente Juan Domingo Perón , a la altura de la bajada de la avenida Las Heras , en la mano hacia Capital Federal. La colisión involucró a un Peugeot 208 color azul.

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Tras recibir el llamado de emergencia, efectivos policiales y personal de Tránsito Lomas fueron hasta el lugar y encontraron el auto volcado, con las ruedas hacia arriba, sin ningún ocupante en el interior ni personas heridas . Lo habían abandonado.

Al inspeccionar el interior del coche, los policías encontraron “bebidas alcohólicas y sustancias tóxicas” , según precisó la agencia Noticias Argentinas. Por ese motivo se empezó a especular con que el vehículo pudo haber sido robado.

Tras el choque, no se encontraron personas en el auto.

Los investigadores solicitaron el relevamiento de las cámaras de seguridad del Municipio de Lomas de Zamora y de vecinos de la zona para determinar lo que ocurrió y hacia dónde escaparon.

El auto sufrió importantes roturas, perdió una rueda y los vidrios estallaron tras el impacto. Hasta el momento, el vehículo fue registrado en algunas grabaciones sobre la autopista, aunque todavía no se visualizó el momento del choque.