Loteos e inmigrantes europeos: así nacieron los primeros barrios de Lomas

Hubo un momento en que la fisonomía de Lomas de Zamora cambió para siempre . Lo que hasta comienzos del siglo XX era, en gran medida, un paisaje de quintas y campos empezó a transformarse en una ciudad impulsada por el nacimiento de nuevos barrios poblados por inmigrantes.

Ese proceso de urbanización, marcado por sucesivos loteos, terminó definiendo buena parte del distrito que conocemos en la actualidad. Uno de los primeros pasos de esa expansión ocurrió en 1908, cuando el ingeniero José María Huergo subdividió las tierras ubicadas entre las actuales avenidas Hipólito Yrigoyen y Frías. De esa operación nació el Barrio Parque Huergo. Ese mismo año, las hermanas Eugenia e Inés Turdera también lotearon sus propiedades, dando origen a Villa Turdera.

Poco después, en 1909, la comercialización de terrenos pertenecientes a las familias Enz, Duhalde y otros propietarios permitió la creación del pueblo de Llavallol. La expansión continuó y tuvo un año particularmente intenso en 1911. En forma simultánea aparecieron Villa Galicia, Villa La Perla y Villa Sastre, tres barrios surgidos a partir de distintos emprendimientos inmobiliarios.

En el caso de Villa Galicia, el punto de partida fue la venta de la chacra de Jorge Reid Campbell, que anteriormente había pertenecido a Isabel Bell de Burnet. El predio, comprendido entre las calles Cerrito, Rubén Darío, Esmeralda y Carlos Casares, fue adquirido por Vicente Pedro Casullo y sus asociados, quienes enseguida comenzaron el loteo y la comercialización de los terrenos.

La llegada de inmigrantes europeos

Ese mismo año también abrió, de manera provisoria en la quinta de Pastor Gatti -sobre Esmeralda al 800-, la Escuela Láinez N.º 45. Tras la Primera Guerra Mundial, la llegada de inmigrantes europeos, especialmente españoles e italianos, impulsó el crecimiento del nuevo asentamiento. Como la presencia española era muy importante y el lugar todavía no tenía una denominación oficial, comenzó a conocerse como Villa Galicia.

Villa La Perla, por su parte, se desarrolló sobre tierras que habrían pertenecido a Honorio Esteves Correa y que luego heredaron Jacinta Esteves Correa de Grigera y Dolores Esteves Correa de Rosso. Su nombre recuerda a la quinta "La Perla", ubicada en Alzaga 155 y aún existente.

Villa Sastre tuvo un origen diferente: surgió a partir del loteo realizado por la Sociedad de Fomento Urbano y Rural S.A. sobre terrenos que anteriormente habían sido de Pedro Iribarren. La expansión barrial continuó durante las décadas siguientes. En 1929 se concretó el primer loteo de Villa Cabred, después del fallecimiento del doctor Domingo Cabred.

Tres años más tarde, en 1932, fue el turno de Villa Spínola, nacida sobre tierras de Juan Manuel Pound que antes habían pertenecido a Pascual Spínola y a su cabaña "La Itálica", un establecimiento de unas 300 hectáreas. En la actualidad, este barrio se encuentra delimitado por las calles Armesti, Suecia y el arroyo de las Perdices. Así, a través de estos loteos, comenzó a tomar forma el mapa de muchos de los barrios que hoy integran Lomas de Zamora.