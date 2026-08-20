Los Artesanos de Turdera embellecieron la calle Suipacha y los vecinos lo replicaron

Con el objetivo de embellecer el lugar de trabajo, los Artesanos de Turdera incorporaron sobre la calle Suipacha unas originales macetas que no sólo llaman la atención sino también brindan identidad al barrio: muchos vecinos lo replicaron en la puerta de sus casas.

La feria de los Artesanos de Turdera hace 11 años que se instala en la Plaza San Martín. Es uno de los paseos de compras más reconocidos en la zona y hasta han recibido el reconocimiento del Consejo Deliberante por su aporte a la cultura y el arte en el barrio.

Por eso, siempre van por más y decidieron llenar de macetas colgantes el espacio donde ellos trabajan. "Para nosotros esa cuadra no es simplemente nuestro lugar de trabajo, es el espacio donde nació nuestra feria, el lugar que nos identifica y donde cada fin de semana nuestros vecinos saben que pueden encontrarnos", comentó Patricia Panzera, una de las fundadoras de la feria.

Los artesanos y emprendedores de la feria se unieron para poder dar un toque de verde y naturaleza a la calle donde instalan sus puestos los días domingos por la tarde.

La idea de las macetas colgantes nace en pandemia gracias a la idea del vecino Gustavo Bracamonte que siempre se compromete con el barrio, según detallaron los miembros de la feria. "Compramos varios baldes que fueron decorados especialmente por una artesana de nuestra feria. Luego les colocamos plantas y los colgamos a lo largo de la cuadra, convirtiéndolos en originales macetas", detallaron.

Por eso, los que pasen por la calle Suipacha se van a encontrar con dichas macetas que algunas fueron colgadas de los árboles y otras de los postes. "La idea de decorar las calles con baldes se convirtió en una marca registrada de Turdera porque mucho vecinos lo han hecho en las puertas de sus casas", aseguraron sobre lo que comenzó en pandemia y que otro siguen replicando.

Panzera relató que la idea de colocar esas macetas con arte fue justamente del vecino Gustavo: "Él nos hizo la propuesta que nos encantó porque Suipacha es la cuadra que la Feria de Artesanos de Turdera. ¿Por qué no embellecer su espacio de trabajo?”

Y así lo hicieron. "Queremos agradecer especialmente a los maridos de Adriana y Patri, que nos ayudaron con la tarea de colgar los baldes y hacer realidad este proyecto", recalcó la artesana fundadora, quien además añadió: "Creemos que embellecer nuestro espacio de trabajo también es una manera de aportar a nuestra comunidad, de cuidar el lugar que compartimos y de devolver un poquito de todo el cariño que recibimos de nuestros vecinos".

Suipacha está renovada al igual que toda la plaza que fue puesta en valor por el Municipio de Lomas. "Es parte de nuestra historia. Es nuestro lugar. Es parte de la identidad de Artesanos de Turdera y seguimos trabajando para que cada vez sea un espacio más lindo para todos", admitieron los representantes de la feria.

Presentes en el Festejo del Día del Niño

Los Artesanos de Turdera estarán en el festejo del Día del Niño organizado por el Municipio de Lomas que se desarrollará este sábado. Habrá muchas actividades de distintas temáticas: juegos, merienda, kermés, sorteos, posta de ambiente, salud, educación, los bomberos y la tirolesa.

La jornada será de 13 a 17 en la Plaza San Martín ubicada en Suipacha 101, Turdera.