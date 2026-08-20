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20 de agosto de 2026
Se armó.

La novia de Benjamín Vicuña salió a responderle a Mauro Icardi

Anita Espasandín rompió el silencio luego de los ataques en las redes sociales de Mauro Icardi a Benjamín Vicuña. También se expresó en las redes sociales.

La novia de Benjamín Vicuña contra Mauro Icardi.&nbsp;

La novia de Benjamín Vicuña contra Mauro Icardi. 

Luego de haber hecho un posteo que dio que hablar en redes sociales, Anita Espasandín dio una de sus primeras entrevistas a solas frente a los micrófonos.

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“El posteo no tuvo que ver con nada, son cosas privadas de la intimidad. No voy a hablar del tema, solo quiero decir que Benjamín es un padrazo”, dijo en Puro Show, en El Trece, a la salida de la fiesta de la revista Para Tí.

Anita Espasandín aseguró que Benjamín Vicuña está angustiado, sobre todo por la situación de los hijos que tuvo con La China Suárez.

“Cuando hay niños creo que hay que ser respetuoso. Ustedes saben las cosas que se dicen. Hay que cuidar un poco”, aseguró al hablar del tema.

El posteo de Anita Espasandín para Benjamín Vicuña

Anita Espasandín compartió un posteo emotivo y romántico dedicado a su pareja, Benjamín Vicuña, en medio del conflicto mediático. Con una foto de ambos, la empresaria escribió: “No tenés que demostrar tu valor ni ganarte el derecho a descansar. Ya sos suficiente, incluso mientras seguís creciendo y aprendiendo”.

“Aprendé a hablarte con amor, a perdonarte por las veces que dudaste de vos y a darte la misma comprensión que tantas veces buscaste afuera. Podés honrar todo lo que viviste sin quedarte atrapado en el dolor. Las heridas también pueden transformarse en puertas, y las pérdidas, en espacio para algo nuevo”, remarcó.

“No te abandones cuando el camino se ponga difícil. Aprendé a sostenerte, a ser tu propio lugar de paz y a dejar que el amor que nace dentro tuyo se desborde”, sostuvo. “Es para todas las personas que abrazan su historia y buscan construir su propio refugio”, cerró su publicación.

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