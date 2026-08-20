El drama del ex Banfield Jonathan Gómez por su adicción al juego: "Perdí todo"

El mediocampista Jonathan Gómez , de 36 años y recordado entre otros pasos por su etapa en Banfield , conmovió al mundo del deporte al confesar públicamente su desesperada lucha contra la ludopatía , una adicción al juego online que, según sus propias palabras, hizo que "perdiendo todo" terminara sumergido en un infierno de deudas, amenazas y soledad.

El fútbol suele ser un escenario de luces, aplausos y fortunas rápidas. Sin embargo, detrás de los contratos millonarios y la idolatría, se esconden realidades oscuras que pocas veces salen a la luz con tanta crudeza.

En Morón. En un partidazo, Banfield le ganó por penales a Midland y sigue en la Copa Argentina

En una desgarradora entrevista con el programa radial Radiópolis de Radio 2 de Rosario, conducido por Roberto Caferra, el futbolista abrió su corazón para visibilizar una problemática que afecta a miles de jóvenes. Jonathan Gómez relató cómo una distracción tecnológica se transformó rápidamente en una pesadilla incontrolable que destruyó su carrera profesional y minó su entorno familiar más íntimo.

"La ludopatía te va consumiendo de a poco, no te das cuenta. Entrás en un pozo del que es muy difícil salir solo", confesó el volante surgido en Rosario Central. El impacto de su adicción escaló a niveles económicos dramáticos, llevándolo a acumular una deuda inicial de US$50.000 en plataformas de juego clandestino.

A partir de ese momento, el drama personal se transformó en un calvario judicial. El jugador denunció haber sufrido graves extorsiones que lo obligaron a firmar bajo intimidación cuatro pagarés por una suma total de US$505.000. Sin embargo, en las últimas semanas la Justicia desestimó su denuncia por coacción al no encontrar pruebas, determinando que los encuentros con los acreedores fueron coordinados de manera voluntaria.

A la par del revés en los tribunales, las consecuencias deportivas y afectivas resultaron devastadoras. Jonathan Gómez se encuentra actualmente sin club tras rescindir su contrato con Sarmiento de Junín, tiene sus cuentas y bienes completamente embargados, y se encuentra alejado de sus hijos. "Hoy mi mayor partido es recuperar mi vida y volver a abrazar a mis hijos", expresó conmovido, revelando que ya lleva cuatro meses bajo un estricto tratamiento médico especializado y sin realizar ninguna apuesta. “Perdí todo. Yo hoy perdí todo. Yo estoy en un proceso con mi familia en la cual está casi destrozada, tengo un proceso en el cual no sé si voy a poder volver a jugar al fútbol, que es lo que más me gusta”, afirmó.

“Esto es una droga. Esto quiero que lo tengan claro también la gente, que es como una droga. Es más silencioso, porque yo hoy puedo estar hablando con vos y puedo tener el teléfono en la mano y vos no te vas a dar cuenta que yo estoy jugando”, agregó. Así explicó por qué, a su juicio, la ludopatía puede avanzar sin exhibir señales evidentes para quienes rodean a la persona afectada.

Su valiente testimonio enciende las alarmas en el fútbol argentino sobre el peligro silencioso de las apuestas online, demostrando que la adicción no distingue camisetas ni posiciones económicas.

Jhonatan Gómez vistió la camiseta de Banfield durante la temporada 2011-2012.

La carrera de Jonathan Gómez y su pasado en Banfield

Jonathan Gómez cuenta con una extensa trayectoria en el fútbol argentino e internacional. El mediocampista vistió la camiseta de Banfield entre 2011 y 2012 con 45 partidos disputados y 4 goles convertidos.

El futbolista inició su carrera en Rosario Central del 2008 al 2010, luego se marchó a Banfield para vestir los colores del Taladro entre 2011 y 2012, para luego jugar en Arsenal de Sarandí para la temporada 2013-2014, donde se consagró campeón de la Copa Argentina.

En 2014 registró un breve paso por Atlético Tucumán en la segunda división antes de iniciar una larga travesía internacional por Colombia, Brasil y Arabia Saudita. En el exterior jugó en Real Murcia de España, Deportivo Pasto e Independiente Santa Fe de Colombia, San Pablo, Alagoana y Sport Recife de Brasil, además de un breve paso por el Al-Fayha de Arabia Saudita.

Regreso al fútbol argentino y confesión de su ludopatía

Del 2021 a 2024 retornó a la Argentina para jugar en Argentinos Juniors y luego se incorporó a Racing. En la "Academia" se transformó en una pieza fundamental del mediocampo bajo la dirección técnica de Fernando Gago, ganando dos copas nacionales.

En la temporada 2024-2025 tuvo su regreso a Rosario Central, mientras que para 2025-2026 se incorporó a las filas de Sarmiento de Junín. En agosto de 2026, rescindió su contrato quedando en condición de jugador libre tras visibilizar públicamente una profunda crisis personal y deudas millonarias vinculadas a la ludopatía.